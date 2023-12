Cómo seguir una rutina de belleza vegana en 3 simples pasos

¿Te has preguntado qué contienen los productos que usas en tu rutina beauty? Si eres de las que te preocupas por la explotación de los animales, te encantará saber que para cuidar tu piel podrás inclinarte por cosméticos veganos, elaborados con componentes 100% naturales, que excluyen por completo ingredientes de origen animal y que son cruelty-free. Así que puedes comenzar ¡desde ya! a integrarlos en tu ritual de belleza, considerando estos pasos:

1. Limpia tu cara

La limpieza es la base de toda rutina, por lo que contar con un producto que elimine las impurezas y residuos del cutis será tu primera eleccion. Garnier BIO Detox Cleansing Gel Ecological Lemongrass ($8.99), Lavera basis sensitiv 2in1 Facial Cleansing Milk & Make-up Remover ($12.90) y NaturopathicaAloe Cleansing Gel ($34), serán algunas de tus opciones. Recuerda que debes seleccionar el indicado para tu tipo de piel –sea normal, mixta o grasa– y en el formato que más se adapte a tus necesidades –gel, jabón o crema– para lograr mayor efectividad a la hora de atrapar la suciedad y el sebo de la dermis, sin llegar a resecarla.

Por su parte, dejar a un lado las motas de algodón y sustituirlas por paños de limpieza facial de microfibra o toallitas biodegradables desmaquillantes como: ECOCARE Rose N Chamomile Facial Wipes ($8.52) y The Body ShopTea Tree Skin Clearing Facial Wipes ($11.84), será más ecológico y muy apropiado para este paso.

2. Exfolia el rostro

Para asegurarte de eliminar la piel muerta y las toxinas de la piel del rostro, es fundamental realizar de una a dos exfoliaciones por semana. Dejando tu cutis listo para absorber mejor los productos que utilicemos durante el día. Recuerda que utilizando productos exfoliantes no sólo desecharas las impurezas, sino que estimularás la producción de colágeno, reduciendo las líneas de expresión y arrugas.

Puedes considerar los siguientes: MiessenceGarnet Exfoliant ($47.60) y SW BasicsExfoliant ($8). Para llevar a cabo el procedimiento de forma sencilla, considera contar con una esponja que permita remover los residuos y para eso nada mejor que una alternativa verde como: Garnier BIO - Exfoliating Sponge Konjac Natural ($7.70) y PureSOL Konjac Facial Sponge ($9.45).

3. Hidratación

Después de una buena limpieza facial, una hidratación que nutra a profundidad la piel será lo más indicado. Para ello puedes utilizar aceites ricos en vitamina E y C, que contribuyan a iluminar y suavizar al rostro. Así como hacer uso de cremas humectantes con propiedades antioxidantes que hidraten y alisen la piel al máximo.

Algunas alternativas que te podrángustar son el Garnier BIO - Face Oil Firming with Essential Oil Lavender and Organic Argan and Vitamin E ($10.03), ACUREBrightening Day Cream ($12.97), Nourish OrganicUltra Hydrating Face Cream ($15.29), HerbivoreBotanicals - All Natural Phoenix Facial Oil ($28), OsmiaPurely Simple Face Cream ($60).

Así que ¡no lo pienses más! y únete a esta tendencia con un ritual de cuidados vegano, logrando una belleza más natural y con propósito. ¿Te animas?



