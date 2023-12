Kim Kardashian adora viajar a Wyoming por estas 5 razones

Hay momentos en los que es necesaria una pausa, un alto en el ajetreo cotidiano y propio de las grandes ciudades. Por fortuna existen destinos como Wyoming que permiten vivir preciados momentos de relax. Ubicado en el oeste del país, es el estado favorito Kim Kardashian cuando desea hacer un alto a su vida citadina moderna.

Sus vastos y hermosos paisajes, silencio, cultura y contacto directo con la naturaleza han cautivado a la celeb y su familia, quienes disfrutan con frecuencia en su rancho de 1.200 hectáreas. “Puedes estar allí y no hacer absolutamente nada. No llevo maquillaje; me pongo mis pantalones deportivos y me relajo”, así lo compartió Vanity Fair tras la entrevista de Giuliana Rancic.

¿Quieres saber más? Acá te dejamos 5 razones por las que es el destino favorito de Kim:

©@kimkardashian



Kim Kardashian se siente relajada en su rancho familiar de Wyoming

1. Privacidad y exclusividad

Privacidad y exclusividad son los principales beneficios de entrar en contacto directo con un entorno natural como el que ofrece el estado menos poblado de Estados Unidos, es algo que todos en algún momento deseamos y las integrantes del clan Kardashian-Jenner no son la excepción.

2. Actividades y tours al aire libre inolvidables

En Wyoming es fácil entrar en contacto directo con la naturaleza y seguro te toparás con animales salvajes como osos, bisontes y coyotes si visitas sus famosos parques nacionales: Yellowstone National Park y Grand Teton National Park. Si tienes hijos, seguro amarán esta experiencia.

Las opciones de actividades al aire libre -tours y excursiones de un día o de medio- tienen costos que oscilan entre $42 y $269. Estos recorridos se pueden realizar en vehículos cerrados, tienen una duración máxima de 12 horas, el punto de partida es la ciudad de Jackson.

©GettyImages



Yellowstone es el primer Parque Nacional de Estados Unidos y sus paisajes y atractivos naturales cautivan a quienes lo visitan

En Yellowstone apreciarás los géiseres geotérmicos activos y las coloridas aguas termales Old Faithful y Grand Prismatic Spring. En la Grand Teton Mountain Range puedes realizar senderismo o practicar esquí y snowboard en invierno.

3. Ciudades pintorescas

Cada ciudad de Wyoming tiene un encanto particular, Jackson es la más famosa por sus espectaculares montañas para practicar deportes de invierno, por su gastronomía y lujo, además de la posibilidad de realizar un safari y recorrido en trineo por el Grand Teton ($249 tour de un día).

En la capital, Cheyenne y Casper -la segunda ciudad más importante del estado-, encontrarás museos, actividades especiales, tiendas y ofertas culinarias interesantes propias del estilo de vida del oeste.

©iStock



Al estar en contacto directo con la naturaleza podrás respirar aire puro y relajarte

4. Recorridos por ranchos turísticos

La ganadería es parte importante de la cultura del estado de Wyoming por eso se suele afirmar que una visita a este destino no está completa si no se experimenta un recorrido por un rancho turístico. Al hacerlo, sentirás que estás dentro de una película vaquera.

Busca tus mejores jeans y botas, y atrévete a disfrutar de las llanuras, paseos a caballo, recorridos en canoas, senderismo, fogatas bajo las estrellas y a conocer de cerca el manejo de la ganadería en alguno de los ranchos más famosos: Eatons’ Ranch, Vee Bar Guest Ranch, Gros Ventre River Ranch o The Hideout Lodge.

©@kimkardashian



El rancho de la celeb tiene dos lagos, un establo y ganado

5. Encuentro con la historia y la cultura del oeste

Además de hermosos paisajes y áreas naturales vírgenes, Wyoming cobija una inmensa riqueza cultural dada por su estilo vaquero y tribus nativas.

Allí puedes visitar el Wind River Wild Horse Sanctuary, el único santuario de caballos salvajes del país. Este estado también alberga tres hitos: el primer bosque nacional, Shoshone; el primer monumento nacional, Devils Tower (1906), y el primer parque nacional, Yellowstone.

Hay mucho por hacer y disfrutar en Wyoming, solo debes decidir en qué época del año deseas visitarlo y planificar una de las mejores escapadas relax de tu vida.

