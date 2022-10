Sandra Echeverria

Sandra Echeverría es una artista de múltiples talentos. No solo es una de las principales actrices de México; también es cantante y compositora, con una gran personalidad dispuesta a enfrentar desafíos y tareas de enormes proporciones.

Echeverría nació en la Ciudad de México y ha trabajado en decenas de telenovelas, programas de televisión y películas. Ha protagonizado producciones mexicanas y estadounidenses, como Súbete a mi moto, Free Style, junto a Corbin Bleu y la serie de FX The Bridge.

El año pasado, Echeverría asumió uno de los mayores desafíos de su carrera como actriz, encarnando el papel de María Félix, una de las actrices e íconos más venerados de México. “Tengo que decir que este es el mayor desafío al que me he enfrentado como actriz. Involucrarse con un personaje tan popular, alguien que se presenta tan claramente en nuestras mentes, con esa voz característica, sus cejas y sus gestos”, dijo en una entrevista con HOLA! USA. “Había un ser humano ahí, alguien que se derrumbó, que estaba muy solo, que experimentó mucha muerte en su vida. El objetivo de esta bioserie era conocer todas estas partes que no sabíamos de ella”, señaló.

©GettyImages



Echeverria performing at the Auditorio Nacional.

Cuando se enfrentó a las críticas que inevitablemente afloraron por parte de los fanáticos acérrimos de Félix, dijo que, si bien es difícil de manejar, dio todo lo que tenía. “Lo dejo en manos de Dios. Lo único que quiero decir es que di todo lo que tenía, me preparé mucho y el equipo que estaba conmigo también lo dio todo, todo para que el espectáculo saliera increíble”.

Este año también ha sido fundamental para la carrera musical de Echeverría. En septiembre sale su nuevo disco de corte regional mexicano en el que ha estado trabajando durante los últimos dos años. “Soy una compositora desde hace muchos años, aunque no lo he discutido públicamente. Me encanta componer y he tenido la suerte de hacerle canciones a Maite Perroni, a Miguel Carreras, canciones para bandas sonoras de películas y más”, dijo Echeverría en entrevista con Heraldo de México. “Soy feliz cantando y tengo pasión por la música desde que tenía 9 años. Quiero compartir mi pasión. No importa si actúo para dos personas”, agregó.