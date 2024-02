Prince Royce nos habla de ‘Llamada Perdida’, su nuevo disco, y de sus decisiones más difíciles

Para deleite de sus fans, Prince Royce regresa con un nuevo disco, Llamada Perdida, el cual verá la luz este 16 de febrero. El bachatero se tomó el tiempo necesario para crear este material, el cual está formado por 23 temas, en los que cuenta con varias colaboraciones. El disco, el cual fue un viaje creativo de dos años, tiene un profundo significado, pues es una celebración a los obstáculos, especialmente a los que se refieren al amor. En entrevista con HOLA! AMÉRICAS, Royce nos habló de la inspiración de su nuevo material, así como las decisiones más difíciles que ha enfrentado en los últimos años. Dale play al video para ver la entrevista completa.

©Guido Adler



‘Llamada Perdida’ está formad por 23 canciones

“El concepto (del material) es tomar una llamada, no tomar una llamada, decir algo, no decir algo. Creo que son decisiones que uno no ve como debería, pero son decisiones casi de la vida, ¿no? El hecho de no decir algo creo que es más difícil a veces que decirlo”, nos comentó el cantante, cuyo séptimo disco es su producción más personal hasta el momento.

Partiendo de la idea sobre la toma de decisiones, Royce nos confesó que se percibe como “una persona muy impulsiva”, y que a veces esto lo lleva a replantearse sus acciones. “Como que yo respondo rápido, digo lo que tengo que decir y a veces digo ‘creo que no debí decir eso’. Creo que todos quizás tenemos algo que lamentamos, no como de arrepentirme, pero si de decir, ‘¿qué hubiera pasado si…? De ahí vino el concepto”, agregó.

Además de festejar el lanzamiento de su disco, Royce tiene otros motivos para celebrar, pues tiene tres nominaciones en la próxima entrega de Premio Lo Nuestro, evento que se realizará el 22 de febrero. El cantante figura en las categorías de Artista Tropical del Año, además de Canción del Año y Canción del Año-Tropical por Me EnRD, tema que está incluido en su nuevo CD.

El amor... un tema complejo

Hablando un poco sobre las decisiones de vida, el cantante de 34 años nos compartió cuál fue la elección más dura que ha tomado. “Una decisión difícil para mí en lo personal, obviamente una separación es una decisión difícil. El hecho de como que tirar la toalla y decir ‘ah, no está funcionando’. Es difícil para mí tener conversaciones incómodas”, explicó el intérprete, quien puso fin a su matrimonio con Emeraude Toubia en 2022.

El hecho de ser una estrella internacional también le ha dificultado las cosas en el plano amoroso, y así nos lo reveló y puso como ejemplo su última relación. “Ella vivía en Los Ángeles, yo vivía en Miami, yo estaba de gira, llegaba a Miami a empacar, irme de nuevo y viajar. Para mí eso era difícil. El hecho de tener que viajar de costa a costa... No estoy diciendo que no era difícil para ella, pero creo que definitivamente eso es algo que fue difícil”.

