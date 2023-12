Sarah Mintz regresa a la pantalla con ‘Secretos de Villanas 2’ y reafirma sobre su nueva vida: ‘La elección que tomé fue la correcta’

Hace algunos años, Sarah Mintz decidió despedirse de las telenovelas para dedicarse a su familia a su vida espiritual. Convertida al judaísmo, la actriz colombiana inició una nueva etapa junto a su esposo Joshua y sus hijos. En medio de esta nueva vida, ha querido embarcarse a una emocionante aventura que la ha traído de regreso a la pantalla, un proyecto que ella misma hubiera imaginado impensable: un reality show. Sarah es una de las estrellas que participan en la segunda temporada de Secretos de Villanas, serie que ya está disponible en el servicio de streaming gratuito Canela.TV.

En entrevista con ¡HOLA! Américas, la actriz nos habló sobre su experiencia en este proyecto que la llevó a emprender un viaje inolvidable a British Columbia, Canadá, junto a varias de las más icónicas villanas de telenovela: Laura Zapata, Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Aylín Mujica, Sabine Moussier y Geraldine Bazán.

Estas talentosas actrices pasaron unos días juntas en una hermosa villa, pero no todo fue risa y diversión, pues también hubo una buena dosis de tensiones y drama. A la misma Sarah nunca le hubiera pasado por la mente participar en un reality así, tal como nos lo confesó. “Yo nunca, nunca lo tuve en mente. O sea, esto de verdad que fue una gran sorpresa que Shem tenía para mí y una misión. Una misión porque siento en mis hombros una responsabilidad de mostrar a una mujer con un ideal claro, con una vida posible, mostrarla al mundo, decir: la parte espiritual no está alejada del mundo material”, comentó. “Yo me siento muy contenta, aparte de que me he divertido muchísimo y ya tengo nuevas amigas y es y ha sido de verdad un placer”.

Ante los roces que se presentaron entre las villanas de telenovela, Sarah prefirió adoptar una postura nuestra como observadora. “Me duele mucho cuando de repente pueden hablarse con todo, porque yo sé que cada una cuando daba su opinión la daba para auto defenderse o para ayudar a la otra o mostrarle: ‘Mira, estás aquí, podrías estar mejor de este lado’. Pero no es tan bonito a veces cuando no nos entendemos. Porque nosotros somos seres humanos que tenemos el poder del habla, somos una creación más elevada que el resto. Y es increíble que no nos podamos a veces entender”, reflexionó.

Por suerte, las estrellas de Secretos de Villanas encontraron la forma de hacer las paces. “Lo más divino de todo es que se pasa la página rápido. De repente estamos todas riéndonos, tomándonos un vinito y disfrutando”.

¿Echaba de menos estar frente a las cámaras?

Después de haber trabajado en tantos y tan exitosos proyectos televisivos, algunos podrían pensar que Sarah ya echaba de menos su vida en el medio artístico luego de unos años alejada de los sets de grabación, pero no es así. La actriz nos confesó que, lejos de echar de menos aquella etapa de su vida, con este proyecto pudo reafirmar que tomó la decisión correcta.

“No puedo decir que extrañé. No, pero sí pude darme cuenta de que la elección que yo tomé fue la correcta y sobre todo en el momento correcto. Gracias a Dios yo pude disfrutar cada momento de mi vida artística como lo fue en su momento. Pero ahora estoy tan agradecida de darle prioridad a mi vida personal más que la profesional”, reconoció. “Y bueno, pude ser muy organizada administrativamente en todos los sentidos y puedo darme el lujo de manejarme artísticamente en otra proporción. Entonces pude descubrir que tomé la decisión correcta”.

El apoyo incondicional de su familia en esta aventura

Sarah nos contó cuál fue la reacción de su familia ante su participación en Secretos de Villanas y destacó el cariño y el apoyo de su marido. “Al primero que le platiqué fue obviamente a mi esposo, pues como compañero mío tengo que tener su ayuda porque obviamente él se tendría que encargar de mis hijos estando él aquí y yo allá en los viajes”, contó.

“Lo más lindo es que me dijo. ‘Esposa, ¿tú sientes que vas a estar feliz, así como yo te veo en tu plenitud con tu vida espiritual’, ¿crees que ahí vas a estar feliz al estar en un mundo artístico?”, recordó. “Y yo me quedé pensando y dije: ‘Sí, sí, porque puede ser, puede ser una oportunidad maravillosa. No sé si al principio me voy a sentir cómoda, porque voy a sentirme extraña, pero yo creo que va a sumar mucho’”.

La actriz también contó que sus adres y hermanos reaccionaron emocionados. “Se emocionaron mucho, porque por más que ellos siempre me ven más como como la hija, la hermana, no me ven tanto como la artista, la mirada hacia la familia siempre es distinto. Es volver a renacer esa parte de “yo soy el hermano del artista, yo soy la mamá del artista”. El vernos otra vez en pantalla yo creo que les dio mucha emoción y estaban seguros, porque como me ven a mí como tan segura y tan aplomado en mis decisiones, dicen ‘seguro lo vas a saber manejar muy bien’ y así fue”, contó.

