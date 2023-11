¿Miedo o rencor? Geraldine Bazán se sincera sobre sus experiencias en ‘Secreto de Villanas 2’

Cuéntame de la Medium, te dio una premonición que ninguna madre quiere escuchar. ¿Qué hiciste al volver a ver a tus hijas?

“Sí, obviamente es algo que a nadie quiere escuchar. Yo respeto, pero no soy afín. O sea, ni me gusta leerme las cartas. Si lo hice alguna vez por curiosidad, tal vez fue una vez, pero se me olvidó lo que me dijeron. Realmente no es algo en lo que yo crea. En lo que sí creo es en el poder del pensamiento y de la intención.

Entonces no le doy poder a esas cosas, pero claro que a nadie le gusta escuchar eso, pero se quedó tanto en mi mente tanto que pues sí, tuve una pesadilla horrible. Esa noche no pude dormir, tuve una pesadilla con ese tema, pero la verdad es que a mis hijas siempre las cuido, las procuro. Les doy todo el amor del mundo y no voy a llegar a ponerles esa esa información que no necesitan”.