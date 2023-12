Viernes de Música Nueva: Thalia estrena ‘Cholo’, y Feid llega con ‘Ferxxocalipsis’

Thalia & Estilo Sin Limite - Choro

Con este nuevo tema musical la intérprete busca llenar de fuerza e independencia a cada uno de sus seguidores. La letra de esta canción está inspirada en la jerga popular mexicana con la palabra choro, que hace referencia a una persona exagerada que utiliza sus palabras para enamorar. El video narra la historia de las protagonistas de forma paralela y cuenta como ambas, a pesar de sus diferencias, se unen en sororidad para dejarle saber al mundo que ya no creen en ningún “choro”, encontrando la fortaleza y apoyo en su grupo de amigas.

Los Yonic’s - Desde Hoy

El grupo liderado por Don Bruno Ayvar, desde los 70s, ha colocado éxitos en los charts regionales gracias a la publicación de un disco cada año. Ahora, con nuevos integrantes, poseen un toque fresco en su música, sin perder su escencia. Esto se puede notar en su álbum Ven y Dime, al igual que en su reciente sencillo, Desde Hoy. Actualmente, el grupo está conformado por Bruno Ayvar (bajista original), Carmelo Martínez (vocalista), Vicente Martínez (saxofonista), Rubén Bernardino (teclado), Ricardo Valenzo (requinto), Josué Motuto (tecladista), Gabriel Rincón (baerista) y Eduardo Rincón Cantero (saofonista).

Dayme Arocena - American Boy

Dayme escribió el nuevo sencillo, American Boy, al principio de su carrera, pero no sintió la liberación artística para grabarlo y lanzarlo hasta ahora. Y explica: “La escribí hace 10 años, pero pensé que era una canción demasiado pop. De manera indirecta, la industria musical me había demostrado que no era bienvenido en ese mundo. No hay una mujer negra como yo que disfrute del tipo de éxito generalmente reservado para Rosalía o Karol G. La imagen de géneros musicales como la salsa o la bachata se ha distorsionado dolorosamente a lo largo de los años. Se supone que debes clonarte y fusionarte para ocultar tu lado negro o indígena. Me dijeron que no encajaba en ese mundo, pero les voy a demostrar que están equivocados”. El nuevo álbum ‘Al-Kemi’ se lanzará el 23 de febrero. Dayme comparte: “‘Al-Kemi’ es una frase yoruba para la cosmovisión de la transformación. Es mezclar todos los elementos para lograr un resultado inmejorable, lleno de brillo y luz, como el oro brotando de la piel”.

Víctor Manuelle - 30/30

¡Las fiestas de fin de año arrancan con un estallido de sabor tropical! Víctor Manuelle, la superestrella puertorriqueña y leyenda viviente de la salsa, marca tres décadas como solista con su más reciente y espectacular producción 30/30. Canciones icónicas como Hay Que Poner el Alma, Tengo Ganas, Dile a Ella, Que Suenen los Tambores, entre otras, son el alma de 30/30, llevándonos en un viaje histórico por la carrera de Víctor Manuelle. “Este álbum es más que música; es un viaje por el tiempo y una celebración con mis fanáticos, quienes han sido mi mayor apoyo durante estos 30 años”, expresó el cantautor. 30/30 es un proyecto que está cargado de éxitos que ocuparon el primer lugar en las listas de popularidad, asimismo es un homenaje a la trayectoria artística del isabelino y un festín para los amantes de la salsa.

Carlos Vives & Ryan Castro - Los Sabanales 3.0

“A mí se me volvió una muy buena costumbre trabajar con las nuevas generaciones, hacer cosas con los nuevos artistas, que ellos se quieran conectar con la colombianidad, que se quieran conectar conmigo y que entiendan que en lo nuestro hay mucho ritmo y mucha vida para todos los sonidos que ellos tienen… Es importante que las nuevas generaciones estén conectadas con las tradiciones de la música colombiana, porque ahí hay un gran valor para ellos, en la música de los viejos compositores que estamos celebrando con los 30 años de Carlos Vives y La Provincia”. -Carlos Vives

FERRR - Lo Que Tenga Que Esperar

Todas las personas necesitamos tomarnos nuestro tiempo para hacer lo que nos gusta, tal fue el caso de FERRR, quien hace su debut como artista estrenando Lo Que Tenga Que Esperar, un mixtape que sale de la mano con el sello discográfico Incondicional, el cual está formado por 10 canciones donde el canta-autor habla desde lo más profundo de su corazón, narrando distintas vivencias, y entre ellas, sueños que tiene por cumplir. Lo que tenga que esperar ya está disponible en todas las plataformas digitales. Escucharemos temas de desamor, como lo son Perdóname y Perseguirte, lo cual llevó al artista a explorar aún más sus emociones, logrando mostrar su despecho en el tema Cayendo, dándonos una vista aún más profunda de su persona.

Feid - Ferxxocalipsis

Este jueves, FEID, lanza su nuevo EP de 10 temas Ferxxocalipsis donde profundiza en los rincones más oscuros de los sonidos de reggaetón y nos recuerda porqué su perreo característico lo convirtió en el Ferxxo. Canciones como Alakran, 50 Palos y Esquirla son un llamado a llevar a todas las “chimbitas” a la pista de baile mientras que La Vuelta ft Mañas Ru-fino y Cual Es Esa ft Pirlo demuestran que el Rap de Medellín puede vivir en armonía con el reggaeton.

Rozalén - Lo Tengo Claro

El amor, ese tema universal de la poesía y de la música, no figuraba entre las prioridades de Rozalén. Pero algo ha cambiado Lo Tengo Claro, primer adelanto de su nuevo proyecto discográfico. Ahora Rozalén le canta al amor, pero no al clásico romántico, sino al amor puro y sano, el que ofrece el refugio en el que todos nos queremos quedar. Y así rompe un tabú. “Me cuesta hablar de amor, me cuesta decir te quiero, me da como vergüenza”, confiesa. Por ello, Rozalén necesitaba que ésta fuera la primera canción que comparte de un disco que estará en la calle en 2024, y que se presenta lleno de abrazos y duelos; el disco de unos años en los que le ha tocado aferrarse “a lo simple y lo vital”.

Abraham Mateo - Toxic Christmas

Cada día que pasa, Abraham Mateo se afianza como el cantante pop español más versátil de su generación. Productor, compositor, bailarín… Abraham Mateo representa, mejor que nadie, la figura del músico-artista capaz de hacerlo todo, y de que todo le siente bien, que tantas veces hemos añorado desde nuestro país mirando a la escena anglosajona. Su nuevo sencillo se llama Toxic Christmas y es una versión única de los clásicos villancicos. Abraham Mateo firma una divertida canción que utiliza el imaginario navideño para narrar una historia de desamor redimido, un hit universal y perenne que promete quedarse con nosotros muchos años. Si las pasadas Navidades la protagonista fue una ruptura, y se merecen la etiqueta de Toxic Christmas, en estas todo cambia. Abraham Mateo se quita las penas y nos canta sobre reencontrarnos con el amor después de un año.

Starsailor - Heavyweight

El grupo británico regresa con un disco de estudio luego de seis años para ofrecer su nuevo álbum, Where The Wild Things Grow, del que se desprende el sencillo, Heavyweight. El vocalista, James Walsh, asegura que este trabajo incluye más ritmo rock, pop y folk; sin olvidar sus raíces britpoperas que sonaron fuerte a inicios de los 2000.

Carmen DeLeon - Que Chimbo

El título del tema es una expresión comúnmente utilizada en Venezuela refiriéndose a algo que es desagradable. En este contexto, se refiere a un amor del pasado. Que Chimbo está destinado a convertirse en un himno empoderador que resonará con audiencias en todo el mundo. Escrita por DeLeon, la lírica de Que Chimbo narra vívidamente la experiencia de una relación con alguien que no merece la pena y el viaje posterior para salir más fuerte. La cautivadora voz de Carmen combinada con una letra mordaz, y un pegajoso ritmo pop urbano, crea una canción provocativa que motiva a tomar medidas y dejar atrás a una pareja que no lo merece.

Jace Carrillo - Ven a mi Casa esta Navidad

El intérprete lanza un cover de la clásica canción de Luis Aguile Ven a mi Casa esta Navidad. El tema pretende conectar, especialmente con aquellos que han emigrado y han encontrado fuerza lejos de casa, particularmente aquellos que tuvieron que ser separados de sus seres queridos. Este cover hace que Jace se sienta nostálgico pero agradecido, y busca ser más que solo una canción; es un abrazo musical para esa sensación de estar lejos de casa, especialmente durante las vacaciones. La sencilla y relajada versión Lofi de JACE utiliza sólo una guitarra eléctrica y una voz limpias, dándole un toque moderno con un estilo R&B en un tiempo de 6/8.

Carin León & Grupo Frontera - ALCH SÍ

Estas dos potencias musicales se unen en una fusión de género cruzado: de música mexicana y country, donde exploran el dolor posterior a la ruptura. ALCH SI (Al Chile Sí). El tema es una combinación armoniosa de ritmos country con sonidos mexicanos, que se han convertido en sinónimo tanto del Grupo Frontera como de Carin León, donde el acordeón se convierte en protagonista de este tema, en el que expresan su tristeza por sus relaciones pasadas.

Patrick Luna y Ana Mancebo - Deja Vu

Compuesta por Patrick Luna y producida por Benjamin Boukris, nos lleva a un viaje sin paralelo en donde conocemos un lado más arriesgado del cantautor mexicano mezclando sus melodías orgánicamente con las de la artista madrileña, Ana Mancebo. El tema destaca un sonido más provocativo al ritmo de un clásico R&B en español, narrando una historia apasionada entre ambas contrapartes en la letra. “Deja Vu tiene un sonido especial mezclado con el R & B y pop que son auténticos a la esencia de Ana y la mía. Para mi es un privilegio colaborar con una artista como Ana y el amor que compartimos por este género se ve reflejado en la canción”, comentó Patrick Luna.

Dan Abedrop Presenta - Pasado Pisado

Una melodía electrizante que aborda el proceso de liberarse de relaciones pasadas, renunciando a mirar atrás y resurgiendo con fuerza y empoderamiento. Sin embargo, esta canción trasciende el ámbito romántico y se convierte en un himno para cerrar capítulos, ya sean de índole sentimental o no. Este tema se posiciona como un himno para despedir el 2023, dejando atrás todo lo negativo, y recibir el 2024 con la confianza y determinación renovadas.

Camila - Incendio

La fuerza de Camila lo puede todo. Luego de protagonizar uno de los come backs más esperados del pop en español, la alineación original de Camila, Mario, Pablo y Samo, lanzan Incendio, tercer sencillo de su nuevo álbum. Sobre la canción: Empezar de nuevo, avanzar sin arrepentimientos y ser resiliente, son algunas de las ideas que busca transmitir Incendio, un rock pop que nos recuerda los mejores momentos del hard-rock ochentero. Todo sin dejar de lado ese toque pop de las canciones de Camila.

El Micha y Lenier - Pa‘ Los Haters

En este explosivo sencillo, El Micha y Lenier vuelven a cosechar éxitos con una fusión única. La canción comienza con la distintiva voz de Lenier acompañada por un piano, desembocando en una explosión de ritmos impulsada por el inconfundible flow de El Micha.

Gente De Zona - Ay Martica!

La agrupación conformada por Alexander Delgado y Randy Malcom, sin duda pondrá a bailar a todos con Ay Martica! y su mezcla de música cubana, que ha conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La letra de la canción nos lleva a un fin de semana de fiesta y a una noche de copas desenfrenada. Su estribillo no deja duda de ello: “Ay Martica!…Como te pones cuando te juntas con Margarita… Se beben todo en la discoteca como se explica…Entran muy finas, pero terminan con pica pica…Ay Martica!”.

Los Esquivel X Marca Registrada - Alucin

El video musical del electro-corrido mantiene la narrativa de de un ‘Alucin’ que organiza una fiesta en su casa y personifica el estilo de vida lujoso y la fama que uno aspira tener.

Yandel y Luar La L - Click

Esta es la primera colaboración musical entre los creadores de música urbana, quiénes le imparten al contagioso tema sus inigualables estilos. Click, de la autoría de Yandel, llega con su video musical, dirigido por Fernando Lugo y en el mismo se entrelazan el misterio y la transformación en un ambiente cargado de intimidad y energía.

Vicente Fernández - Las Clásicas de José Alfredo Jiménez Vol.2

En el marco del 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, se ha decidido lanzar un segundo volumen de temas interpretados por Vicente Fernández. Esto ocurre gracias al rescate de un archivo histórico por parte de su casa discográfica Sony Music Latin, quien reúne 14 nuevos temas nunca escuchados de Vicente Fernández. Este álbum, además, cuenta con dos temas más que se encuentran cantadas a dúo con José Alfredo Jiménez, haciendo de este álbum una joya para los amantes de la música que podrán gozar de esta gran mancuerna de grandes de la composición e interpretación mexicana.

Gabito Ballesteros - A Puro Dolor

En este tema, la estrella de la música mexicana canta sobre una melancólica trompeta acompañada de intrincadas melodías de guitarra que tocan la fibra sensible. Una mezcla exquisita de emociones profundas y elementos clásicos de la música regional mexicana, Ballesteros transforma la famosa historia de amor en la suya propia y ofrece uno de sus trabajos más íntimos y únicos hasta la fecha.

Lasso - Todo Regresa

En esta ocasión, el compositor hace gala de su habilidad para dominar distintos géneros, pues lo que empieza como un ritmo pop, rápidamente se transforma en una especie de indie rock vertiginoso, al tiempo que la producción instrumental está dotada de una vibra luminosa que nos llena de energía. El contraste llega con la letra de la canción, misma que rememora una historia de amor que terminó hace tiempo, pero cuyo protagonista masculino mantiene vivo el sueño de regresar con su amada. La desesperanza llega en el coro, cuando nuestro personaje canta Todo regresa/Menos tú, recurso narrativo que, junto a los versos, construye un laberinto de espacio-tiempo alrededor del amor.

Slow Mike & El Vega - Orgullo

Con un ritmo que capta la esencia urbana y una narrativa que explora las profundidades del desamor, Slow Mike, integrante de la agrupación ChocQuibTown, presenta este tema como solista y productor con su nuevo sencillo “Orgullo. No es solo una canción, es un viaje emocional. La pieza producida por el mismo Slow Mike, cuenta una historia de traición y desamor que resonará en los corazones de su audiencia. La combinación de talentos entre Slow Mike y The Vega da vida a una melodía contagiosa, marcando un nuevo hito en el género urbano.

Wisin - Señorita

El tema promete llevar la energía y el ritmo característico del reggaetón a nuevas alturas, con un sonido fresco y contagioso que seguramente se convertirá en el himno del momento en las fiestas y discotecas de todo el mundo.

Jassiel Núñez - Nos Entendemos

El tapatío Jasiel Núñez nos muestra su versatilidad musical con el lanzamiento de Nos Entendemos. Lanzada junto con el video musical oficial, la canción consiste en la combinación perfecta de letras conmovedoras y ritmos urbanos candentes que muestran un nuevo lado de Jasiel que los fanáticos seguramente amarán.

Fuerza Regida, Marshmello - Harley Quinn

La canción ha emergido como una historia de éxito, conquistando las principales listas de música a nivel mundial, demostrando el poderoso atractivo de los ritmos mexicanos regionales con la música electrónica.

Virlán García - Sanaré

Si aún no logras borrar el amargo recuerdo que dejó tu ex, está difícil que lo puedas conseguir con alcohol. Pero, Virlán García te propone una solución con Sanaré, un corrido alternativo para llorar poquito y seguir. La canción es uno de los estrenos más esperados por los seguidores del artista que pudieron escuchar un adelanto del tema en los conciertos en vivo. “Llevo más de 6 meses esperándolo”, dejaron escrito algunos seguidores en las redes sociales de Virlán.

