Frida Sofía tras dejar ‘Mira Quién Baila’: ‘Me quedo con lo más bonito que fue convivir y bailar con mis compañeros’

En una hecho nunca antes visto, por primera vez una de las estrellas de Mira Quién Baila se ausentó de la competencia. Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, no se presentó al estudio donde se graba la competencia de Mira Quién Baila La Revancha (Univision). Ante esta falta, la producción del programa decidió eliminarla de inmediato del reality, el cual es presentado por Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra.

“Como habrán notado, Frida Sofía no estuvo presente en el musical de apertura”, dijo ‘Chiqui’ Delgado tna pronto como arrancó el show. “Lamentablemente no se presentó a tiempo al foro, pero esperamos que lo haga para el momento de su baile”, agregó Mane de la Parra. Sin embargo, esto no fue así. La hija de Alejandra Guzmán se ausentó del show y mucho menos a su presentación. “La verdad es que es una pena porque nos hubiese encantado ver a Frida Sofía en esa moto bailando un gran tema de Britney Spears, pero la realidad es que ella no llegó al estudio esta noche”.

La noticia de la eliminación de Frida fue dada a conocer por Roselyn Sánchez, quien integra el panel de los jueces. “Como saben esta ha sido una gala única, estamos con una situación que una de las estrellas no se presentó al foro… Al Frida Sofía no estar aquí esta noche y no haber bailado y decidir no estar con nosotros pues automáticamente queda eliminada”.

La reacción de Frida tras dejar ‘MQB La Revancha’

Al parecer Frida estuvo pendiente de lo que se publicaba en las redes sobre su ausencia, ya que retomó las entrevistas de algunos de sus compañeros y en sus stories, les dedicó el siguiente mensaje: “Me quedo con lo más bonito que fue convivir y bailar con mis compañeros y esas personas tan lindas y buenas de la producción”.

©@ifridag



Frida Sofía se lleva lo mejor de la convivencia con sus compañeros

A pesar de que la producción ni la propia Frida Sofía han revelado la razón de su ausencia en el programa, en sus redes sociales la joven compartió una serie de mensajes que hacían alusión a su salud mental y su estado de ánimo, dejando ver que algo no marchaba bien durante su participación en el reality.

©@ifridag



Los posts de Frida Sofía tras dejar ‘Mira Quién Baila: La Revancha’

“Mi paz mental está por encima de todo, yo te podré querer con el alma pero no pienso perderme de nuevo, ni por amistad ni por amor”, se lee en uno de los posts que compartió.

“Mi meta para lo que queda del año es terminar de sanar, encontrar mi mejor versión, estar estable mental y económicamente, conocer lugares nuevos y personas que me den paz”.

En uno más se lee lo siguiente: “Estado actual, protegiendo esta mujer en la que me convertí, sosteniendo y cuidando lo que me costó por mucho reconstruir, en paz con mi historia con mi proceso y con cada cicatriz, primero me tocó ser fuerte, ahora me corresponde ser feliz”.

