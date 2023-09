Todos los detalles para disfrutar de los MTV Video Music Awards 2023 esta noche

Si amas la música, no te puedes perder los MTV Video Music Awards 2023 esta noche. UNIMÁS anunció que será el destino para la transmisión en español en Estados Unidos, de una de las noches más icónicas de la música. Este 12 de septiembre, en punto de las 8PM ET/PT podrás disfrutar de una gran velada con sabor latino.





Anitta en la pasada entrega de los MTV VMAs

Sobre el escenario, podrás disfrutar de las presentaciones musicales de Anitta, Karol G, Peso Pluma, The Warning y la legendaria estrella de la música Shakira, quien regresa a este escenario 17 años después para recibir recibir el prestigioso “Video Vanguard Award” además de presentar un popurrí de sus más grandes éxitos. La audiencia podrá revivir la gala por Univision a partir de las 11:30PM ET/PT.

©UNIMÁS



No te puedes perdfer esta noche los MTV VMAs 2023

Por si fuera poco, la multifacética actriz y presentadora Alejandra Espinoza, estará en vivo y trayendo en español todos los pormenores de lo que sucede sobre el escenario del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Además de los artistas anteriormente mencionados, habrá otras grandes estrellas sobre el escenario como Doja Cat, Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Fall Out Boy, Kelsea Ballerini, Måneskin, Cardi B, Megan Thee Stallion, Lil Wayne, Metro Boomin, entre otros.

Una de las más nominadas de la noche es Taylor Swift con ocho menciones, entre las que destacan las categorías de Artista del Año, Video del Año y Canción del Año.

©GettyImages



Taylor Swift es de las más nominadas de la noche

En la categoría de Mejor Video Latino destacan Anitta por Funk Rave, Bad Bunny por Where She Goes, Eslabón Armado, Peso Pluma con Ella Baila Sola, Grupo Frontera Bad Bunny con un x100to, Karol G, Shakira con TQG, Rosalia por Despecha y Shakira con Acróstico.

Desde 1984, los MTV VMAs han sido el lugar en el que el mundo ha visto crecer talentos musicales de la talla de Madonna, Michael Jackson, Beyoncé, Lady Gaga, esta noche promete seguir la misma tendencia con momentos que seguro serán para recordar.

