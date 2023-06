Camilo estrena versión ‘Deluxe’ y Rosalía sorprende con ‘Tuya’

¡Llegó el viernes! Y esta semana Camilo estrena la versión Deluxe de su muy aclamado De Adentro Pa Afuera. Rosalía sigue sorprendiendo con el lanzamiento de Tuya y Maluma nos trae Coco Loco, un tema que se adelanta a los días de verano.

Camilo - De Adentro Pa Afuera Deluxe

La edición deluxe incluye temas como KESI, Por Primera Vez con Evaluna, 5:24, De Adentro Pa Afuera, Tutu y Vida De Rico, grabados en vivo en el magno concierto de Camilo en el monumento Puerta de Alcalá en España, el cual se llevó a cabo en octubre de 2022 al que asistieron más de 80 mil personas.

Rosalía - Tuya

Rosalía nos vuelve a sorprender con este nuevo lanzamiento que ya levanta rumores sobre la inspiración que tuvo para escribirla. Algunos opinan que se trata de un tema para Hunter Schafer, mientras que otros aseguran que sólo es una fusión de ritmos, estilos y la magia musical de la prometida de Rauw Alejandro. ¿Qué opinas?

Maluma - Coco Loco

El video musical de este éxito urbano fue filmado en Miami, en donde se puede apreciar a Maluma dándole sabor a un día lluvioso en Miami con un concierto inesperado en la calle, acompañado de bailarinas, su mezcal Contraluz Cristalino, un ambiente colorido de fiesta y el sex appeal del superastro colombiano que representan los ingredientes principales de esta exquisita canción urbana.

Greeicy - Yeliana Capítulo 1/ Que Me Quiera Lokita

Greeicy, ahora, poniéndose en la piel de su poderoso alter ego Yeliana, se embarca en un nuevo viaje, presentando su doble sencillo “Que Me Quiera-Lokita”, los primeros cortes de lo que será su nuevo proyecto “Yeliana”. Cuando Greeicy se convirtió en madre y dió a luz a Kai, que ahora tiene un año de edad, la galardonada artista comenzó a ver el mundo de una manera nueva. Después de escuchar las historias de tantas mujeres y madres diferentes a su alrededor, sobre sus luchas y triunfos, sus emociones y miedos, comenzó a darse cuenta de que las mujeres comparten una conexión única e incomparable, que se basa en experiencias comunes y cotidianas, que las conectan a todas, de una forma muy especial.

Saiko, Feid, Quevedo y Mora - Polaris Remix

La genialidad del artista español Saiko se une al talento de su paisano Quevedo, del colombiano Feid y el puertorriqueño Mora para traer una propuesta excepcional a través del estreno “Polaris Remix”. El tema evoca la nostalgia de una relación a distancia en la que el chico tiene dudas sobre si es correspondido y manifiesta su interés en hacer lo posible para estar con ella.

Bad Gyal - El Sol Me Da

La canción forma parte de la nueva campaña de verano de Estrella Damm (marca de cervezas), que cuenta con un corto dirigido por Oriol Villar y protagonizado por la misma artista. “El Sol Me Da” es un reggaetón vibrante que presenta una Bad Gyal con mucha luz, lista para disfrutar del verano y dejar atrás cualquier responsabilidad.

Mariah Angeliq - Diva

El video musical es una auténtica revelación que complementa de forma sorprendente la canción. Desde su impactante inicio, observamos a Mariah emergiendo de una caja de juguete, vestida como una muñeca, pero al romper simbólicamente esa barrera, desafía con valentía los estándares de estilo de vida, comportamiento y belleza. Este gesto poderoso nos sumerge en una profunda reflexión sobre cómo la sociedad impone expectativas en cuanto a la forma de actuar, vestir y comportarse de las mujeres.

Sofía Valdés - Midnight Freak-Out

El tema expresa vívidamente el aislamiento de ser inmigrante en un nuevo país y viene acompañado de un vídeo maravillosamente rodado, en su mayor parte bajo el agua, que lleva a Sofía de un baño nocturno a las profundidades marinas. Con un toque de ingravidez en el tema, como si esperara convertir su soledad en nada más que un sueño, “Midnight Freak-Out” se inspiró en el traslado de Sofía a los Estados Unidos en plena pandemia. “Era nueva en los Estados Unidos y me costó mucho conocer a la gente por las diferencias culturales y la barrera del idioma”, explica. “Ser inmigrante no es fácil. Conocer a gente partiendo de cero y sin contactos no es tarea fácil. Me encontré recurriendo a malos hábitos para sentirme menos sola. Extrañaba tanto a mi familia y mi vida en Panamá que ni siquiera sabía por qué estaba aquí. ¿Valía la pena tanto sufrimiento si podía volver a casa con mi familia? Como muchos artistas, me refugié en la música para intentar contar mi historia”.

Mati Gómez - 50 veces

Esta canción es un bálsamo para el corazón y para la salud mental luego de una ruptura amorosa. Inspirándose en vivencias pasadas y trayéndolas al presente, Mati Gómez revivió un momento que se convirtió en algo mágico, cuando -estando junto a su equipo- la emoción de “50 Veces” se coló de tal manera, que el proyecto en el que estaban trabajando quedó aplazado. La canción, la cual narra el intento de soltar a una persona especial, deseándole lo mejor, enviándole bendiciones y deseándole suerte, cuenta con el talento de dos chilenos, Swift; encargado de la producción del tema y Salah, quien le puso a “50 Veces” la melodía principal con su guitarra.

Salma - Cuenta Regresiva

“Cuenta Regresiva es una canción que fusiona el género pop con el bolero tradicional mexicano. Habla sobre cómo es vivir una relación que va en descenso y poco a poco terminando, es decir, en cuenta regresiva. Es una de las canciones más personales que me ha tocado escribir y quise hacerlo de una forma muy creativa, utilizando una cuenta regresiva lírica en el coro, contando paso por paso como mi relación iba terminando. El final de la canción termina con el inicio “Todo sigue igual”, es decir… a pesar de que va en cuenta regresiva, la relación se sentía como si viviera en un loop de tiempo y terminara como empezó, sin poder dar por terminada esa relación” refiere la artista.

Virlán García ft. Tino Acosta - El Gallinero

Con arreglos de norteña que incluyen acordeón y batería, Virlán deja ver su gusto por el resultado de esta colaboración. “Sé que les gustan mucho los corridos y que ya los extrañaban”, cuenta Virlán “Pues aquí va nada más y nada menos que este corridazo autoría de mi compa Tino. Espero que les guste tanto como a mí me gustó grabarla, una chulada”, afirma.

Conexión Divina - Anestesia

Compuesta por Ashlee la letra y Liz la música, “Anestesia” marca la diferencia del álbum Tres Mundos. “Esta es una canción que tiene sonidos que te hacen sentir como si estuvieras en el cine. Es algo un poco diferente al género, pero a la vez mantiene la esencia”, explican Conexión Divina sobre “Anestesia”.

Gerardo Ortiz - Gente Del Nini

Es el cuarto sencillo de su álbum No Tengo Rival, el cual está programado para estrenarse en el mes de julio. En esta canción, que Gerardo Ortíz compuso en totalidad, lo vemos agregar elementos del género sierreño. Las letras son pegadizas y la guitarra acústica es prominente.

Jotaerre - Una Gatita

Una canción que demuestra el crecimiento personal de Jotaerre con líricas más duras y explícitas. Así mismo, este sencillo rinde homenaje al perreo clásico, un guiño indiscutido a los pioneros de su tierra que consolidaron el género y lograron expandirlo desde Puerto Rico hacia el mundo.

Jhayco - En to’ lao

El tema deja establecida la magia que los conecta una vez más en el estudio para extraordinarias creaciones. Con una melodía cautivadora, “En to’ lao” presenta a Jhayco presumiendo lo afortunado que se siente con las mujeres, de su poder adquisitivo y del respeto que goza en la sociedad. El pegajoso tema de reggaetón sobresale por el toque distintivo de su voz y la rima singular del famoso exponente urbano.

Blessd ft. Ryan Castro - Ojitos Rojos (Remix)

El tema forma parte de su segundo álbum de estudio “Siempre Blessd”, un disco con el que ha sorprendido a lo más grandes referentes de la industria musical y que actualmente cuenta con millones de reproducciones en las principales plataformas musicales a nivel mundial.

Yailin La Mas Viral - Narcisista

Con “Narcisista”, Yailin muestra su lado vulnerable, aprovechando su voz sensual en un ritmo de bachata mientras canta sobre una expareja. La nativa dominicana revela sus sentimientos sobre su expareja con letras afiladas.

Alex Luna - Está Cabrón

Escrita por el propio Luna y Rony Andres Aros García, “Está Cabrón” se adentra en los nervios de esa primera vez en la que un chico está por revelar sus sentimientos a la persona que le gusta. “Es un momento en el que estamos frágiles y vulnerables, porque nos estamos exponiendo a un rechazo”, explicó el artista. “Espero que todos los que estén pasando por ese momento sientan que no están solos y los que ya lo pasaron se sientan identificados”.

Polima Westcoast & Emilia Mernes - Nagasaki

Polimá Westcoast comparte la curiosa historia detrás de la creación de la canción: “Todo comenzó un día mientras viajaba en un avión, aunque no recuerdo exactamente hacia dónde me dirigía, ya que han sido muchos vuelos. Durante el viaje, siempre me gusta observar el mapa del globo terráqueo en la pantalla del avión, buscando países y lugares del mundo. Fue así como encontré ‘Nagasaki’ y anoté esa palabra en las notas de mi celular”.

Chris Andrew - Ocho

Un EP que le regalará al público ocho temas inéditos que representarán y podrán en perspectiva la energía y versatilidad que Chris Andrew busca demostrar en su faceta dentro de la nueva generación del reguetón.

Carmen DeLeon - Borracha y Cansada

En este nuevo sencillo, Carmen DeLeon vuelve a tocarnos la fibra sensible, explorando el momento descorazonador en el que te das cuenta de que tu relación ha llegado a su fin. Este tema sigue el estreno de “Entre Tú y Yo” lo cual detalle una noche llena de lujuria mientras explora una química increíble con alguien que llamó su atención en la pista de baile.

