Ángela Aguilar y Fito Paez cantan ‘Brillante Sobre el Mic’; y Rosalía estrena ‘Vampiros’

Una increíble selección de artistas para amenizar el fin de semana. Este viernes Ángela Aguilar y Fito Paez nos traen una piza especial con Brillante sobre el Mic. Rosalía y Rauw Alejandro nos siguen enamorando con su colaboración juntos y estrenan Vampiros. Danna Paola pone el ritmo a la fiesta con 1Trago, y Juanes nos pone nostálgicos y reflexivos con Ojalá.

Fito Paez & Ángela Aguilar - Brillante Sobre el Mic

Con una voz diáfana e imagen fresca, Ángela Aguilar le da su impronta a esta canción inolvidable, que el genial argentino, Fito Paez, había dedicado hace más de 30 años a Fabiana Cantilo, en su emblemático álbum El amor después del amor. “Conocí a Ángela Aguilar en una gala de Latin Grammy hace unos cuantos años. Apareció sola frente al micrófono ante un auditorio que rugía por los cuatro costados. No sabía nada de ella. Comenzó a cantar una versión a capella de La llorona. En la segunda estrofa todo el auditorio parecía víctima de una hipnosis colectiva, y la joven y talentosísima artista mexicana, logró sumergirnos en un silencio escalofriante propio de un film de David Lynch”, recordó Fito al escuchar en vivo a la hija de Pepe Aguilar.

ROSALIA & Rauw Alejandro - Vampiros

La canción pertenece a su proyecto conjunto de tres canciones, RR. El álbum es una auténtica historia musical de su relación como pareja, que traza un mapa de su relación desde el pasado hasta el presente con una visión de lo que les espera en el futuro. Sus voces se complementan a la vez que se compenetran en una química creativa que sólo una pareja podría compartir. Al mismo tiempo, sus respectivos estilos se funden en una visión original y apasionante que no se parece a nada de lo que estos dos innovadores han creado hasta la fecha.

Juanes - Ojalá

El tercer tema del álbum nuevo de Juanes, Vida Cotidiana que será lanzado finales de mayo. Ojalá refleja perfectamente la historia de lo que alguna vez les ha pasado a todos. El momento en el cual conoces a alguien y llama tu atención, y deseas haberlo encontrado en otra vida.

Danna Paola - 1Trago

Bajo su visión, Danna Paola dirigió y produjo el video el cual fue grabado durante las presentaciones del 25 y 26 de febrero en el icónico Auditorio Nacional de la Ciudad de México. 1 Trago continúa con el vibe de fiesta que presentó en su sencillo anterior XT4S1S. Ambos temas formarán parte de su próximo álbum. 1 Trago tendrá dos versiones del video, donde se mostrarán las emociones y conexión de la artista con los fans desde diferentes ángulos, llenos de luces, música y entrega. Con ritmo de música electrónica y pop, Danna Paola nos brinda su música y conexión, una alegría y emoción, en total sincronía con los bailarines y fans en el video. La segunda parte, pautada para el 20 de abril será la versión en vivo del video.

Lali - Obsesión

Sin prejuicios, rompiendo barreras y contracorriente de las fórmulas, la artista internacional Lali lanza su nuevo álbum bajo el mismo nombre, LALI. Este nuevo proyecto es el trabajo más personal de la cantante y logra capturar su recorrido musical y esencia artística. Combinando los sonidos del 2002 con el hyper pop, el dance, las bases electrónicas y melodías pegadizas, LALI es la producción más pop de la estrella argentina. El álbum es acompañado del visualizer de Obsesión. Esta miniatura cinematográfica narra una relación tóxica, protagonizada por Lali y el actor argentino Juan Minujín.

Enrique Bunbury - Alaska

Una canción que habla del aislamiento voluntario, del forzoso y también de las bondades inesperadas del aislamiento. Con la mirada puesta en el soul de los 70 y grabada totalmente en analógico, la canción se grabó en El Desierto Casa Estudio, a las afueras de la Ciudad de México, en el Desierto de los Leones, producida por Adán Jodorowsky. La canción es el segundo adelanto de su próximo álbum, Greta Garbo.

Conexión Divina - Tres Mundos

“El álbum Tres Mundos tiene un poquito de todo, hay música para dolidos y para enamorados, y también tiene corridos. Es especial porque tiene diferentes sonidos que nos representan a las tres y nuestros gustos por la música”, dijeron Conexión Divina. El álbum se llama Tres Mundos por dos motivos, el número de integrantes de Conexión Divina: Liz, Ashlee y Sandra, también representa los mundos en los cuales han crecido cada integrante: Estados Unidos, México y ese “tercer mundo” que se forma al juntar las culturas de cada país.

Paula Arenas - Déjame Llorarte

“Esta colaboración es un sueño dorado, desde que escuché la voz de Jesús por primera vez, siempre imaginé hacer una colaboración juntos y hoy después de muchos años es una realidad y aún no lo puedo creer”, expresa Paula.

Chesca Música - TEN Las Canciones

Cuando Chesca Música decidió dejar su trabajo de tiempo completo como profesora de español para seguir una carrera en la música, sabía que el camino no sería fácil. En un tiempo, cuando según estadísticas citadas por widley, más de 100 mil pistas se suben todos los días a la transmisión plataformas, la competencia en la industria de la música no podría ser más feroz. El mensaje de independencia y empoderamiento femenino acabaría convirtiéndose en un tema principal en su recién lanzado tercer álbum de estudio TEN Las Canciones. En una industria a menudo dominada por hombres para impulsar una determinada imagen, Chesca Música va contra la corriente creando su propio carril de electro-pop y dance de ensueño vibraciones que cruzan fronteras y géneros.

Omar Rodríguez - Te Fuiste

El artista revelación de corridos Omar Rodríguez, que forma parte de la nueva era del género, estrena un sencillo sentimental y cargado de emoción, Te Fuiste. Con este tema, Omar establece inmediatamente el tono para la dirección y la identidad de la canción mientras canta, “Me levanto y recuerdo, que ya no te tengo, me siento Incompleto”, haciendo un guiño al título de su anticipado EP debut, Incompleto. Tejiendo una historia nostálgica de añoranza y desamor, Rodríguez exhibe su pasión al recordar su relación pasada, admitiendo el dolor y la realidad de perder a un ser querido. Impulsada por una guitarra eléctrica tradicional y un bajo cautivador, la melancólica balada da vida a emociones puras, encantando al instante a los oyentes.

Messiah - Icey

Benito Emmanuel García, mejor conocido como “Messiah”. Como muchos saben, es un artista bilingüe que ha ganado fama en todo el mundo por su estilo único y su capacidad para cantar tanto en español como en inglés. Icey habla sobre el gusto por una mujer y cómo otros artistas intentan compararse con él.

Julianno Sosa - Maldita HP

Una canción que habla sobre el desamor y la decepción que puede causar una relación tóxica, así como dice en su letra: “Y ahora estás de vuelta, así como si na’ pasará diablo que ere malvada shorty ven y date cuenta de que mi alma está encerrada me la tiene dañada”.

Bernier y Nio García - Wuapa

Con su contagiosa melodía y sensuales líricas co-escritas por ambos artistas, Wuapa es un tema que celebra la belleza de la mujer, haciendo que el empoderamiento femenino se convierta en el verdadero protagonista de esta historia. Wuapa estrena con un impresionante video musical producido por VIDBLY y dirigido por Fue Ricky, una celebración de la sensualidad y la diversión que envuelve al tema.

Ir Sais - Urau

“Cuenta la historia de una mujer segura de sí misma que desea estar cerca de la persona que le gusta, pero evita hablar de su relación. A pesar de sus reservas, no puede resistirse a estar con él. El hombre, por otro lado, la insta a tener fe en él y en el compromiso, independientemente de los desafíos que surjan”, explica Ir Sais.

Mariangela - Luz Azul

Inspirada en la poesía del español Gustavo Adolfo Bécquer y con la frescura de su juventud, la cantautora mexicana Mariangela presenta al público su tema Luz Azul, un himno a la empatía que genera la mirada verdadera del amor. Se trata de una canción compuesta durante la pandemia, que cuenta el delicado proceso de abrirse y que la otra persona comparta sus cargas. “Luz Azul es una invitación a una persona amada, tú abuelita, tu pareja, tu hermano, tu amigo o amiga, a qué se abran y sean vulnerables porque es la única manera en la que el amor puede trascender, y te puede sanar”, explicó la artista.

Boza & Dalex - Volar

Durante un vuelo hacia Santiago de Chile hace cinco meses, le llega la idea a Boza y el concepto de la canción. Al regresar de Chile con destino a la Florida, llega a un estudio en Miami donde se une al reconocido productor colombiano, Sky Rompiendo, con quien logra la combinación perfecta. Faltaba esa voz melodiosa, y que mejor que el puertorriqueño, Dalex para complementarla.

Kiko el Crazy - Pila’ e Teteo

En su segunda producción discográfica, “Pila’ e Teteo,” los fanáticos de la superestrella dominicana, Kiko el Crazy, pueden esperar exactamente eso, “Mucho teteo (Fiesta)”. En su nuevo álbum, Kiko, se entrega de lleno al género del cual se ha convertido en uno de los representantes a nivel mundial, el dembow. “Hay una canción para cada mood,” explicó el artista, “pero todo dentro del género del dembow”.

Leo Rizzi - Mi Maná

En las composiciones de Leo Rizzi, siempre se encuentra presente la importancia de las relaciones personales, la amistad, de sus conexiones...La espiritualidad. Mi Maná rasga sentimientos, perdidas, añoranza, amor. “El maná es el fruto que si comes de él cobras la inmortalidad, hay veces que siento que lo he llevado conmigo pero muchas otras siento que se va muy lejos. mi maná es la rabia de no saber por qué de repente pierdo la conexión con las personas que amo”, explica.

Chris Andrew - Flashbacks

“Hice este tema con mucho entusiasmo para que la gente pueda seguir conociendo los ritmos y estilos que pueden esperar de mí. En mis planes está continuar haciendo buena música … música para que la gente se la disfrute, la baile, la llore, la dedique y que se la vivan. Estoy agradecido y motivado con todas las cosas lindas que están pasando en mi carrera y sé que Flashbacks es otro paso importante. Ya estoy loco que salga para que puedan escucharla y gozársela conmigo”, dijo un emocionado Chris Andrew.

Abril - Manipulable

Apodada “La Elegida”, ABRIL tiene una candidez lírica y una inclinación natural por la música desde muy pequeña. Lo ha utilizado como una forma de narrar sus sentimientos con el propósito de conectar con su público. Manipulable” es la carta de presentación oficial de Abril en Royalty Records, quien fue elegida en el concurso Ponte en el Mapa realizado por Maluma. La canción adopta el papel de una Abril emocionalmente débil que se deja manipular por su pareja. Sirve como declaración de lo impotente que uno puede llegar a ser cuando está enamorado, y un buen análisis de la letra del tema demostrará que la manipulación está en juego.

Hozwal - Sempiterno

Hozwal se encuentra en un momento transcendental en su carrera, y ahora nos entrega su álbum debut Sempiterno, cuyo significado es eterno, lo cual es justo lo que busca el exponente urbano, que su música perdure para siempre. Sempiterno incluye 17 temas que fusionan diversidad de ritmos musicales desde el reggaeton, trap, y el jersey club.

Marshmello y Farruko - Esta Vida

Las mega luminarias de la música sorprendieron a los fans con una actuación debut del disco cerrando el set principal de Marshmello en el Ultra Music Festival en el escenario principal. El video muestra la dualidad de Farruko viviendo dos vidas: una como un hombre sin hogar, y otra como una celebridad rodeada de fama y fortuna antes de su descenso. El vídeo musical, protagonizado por ambos artistas, cuenta la historia del éxito y el fracaso.

Gabriel Pagán - No Pasa de Moda

Este tema lleno de romanticismo, pero con un sonido muy actual, es fiel reflejo de su evolución musical y del gran momento por el que está atravesando con su nuevo sello discográfico Top Stop Music con el que reafirmará su proyección internacional. “La música tiene el poder de conmovernos y mi nuevo sencillo representa las emociones y experiencias que todos compartimos. Estoy emocionado de compartir mi última creación con el mundo y espero que resuene en los oyentes tanto como en mí”, expresa Gabriel Pagán.

Ana Isabelle - Hey

Llena de sentimiento y con la impecable fuerza vocal que le caracteriza, la cantante y actriz puertorriqueña, Ana Isabelle presenta la imponente balada, Hey, una canción de su coautoría. El tema está impulsado por el dolor y el recuerdo de un amor perdido. El tema invita a los oyentes a unirse a esta experiencia personal, ya que detalla un dolor que la mayoría ha vivido: el desamor. El mismo muestra a la cantautora dejándose llevar por su lado más emocional y vulnerable, donde muchos serán capaces de comprender la esencia de su autenticidad y sus sentimientos.

Jota Rosa & Paopao - K Tas Haciendo

“La canción surgió orgánicamente entre Paopao y yo. Estoy muy contento con el resultado final. Es un placer trabajar con gente talentosa de la nueva ola en Puerto Rico y el género urbano en general. Esto se inspiró en la época de y2k como el resto del álbum”, expresa Jota Rosa.