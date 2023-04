Viernes de Música Nueva: Cazzu, Becky G, Maluma y Natti Natasha

Decimos adiós a marzo con ritmo primaveral a cargo de Cazzu, quien hace equipo con Randy, De La Ghetto, J. Quiles y Ñengo Flow en Peli-Culeo Remix. Becky G & Peso Pluma cantan Chanel y Jowell y Randy ft. Maluma se unen en Copas.

Cazzu & Randy, De La Ghetto, J. Quiles y Ñengo Flow - Peli-Culeo Remix

Luego de conquistar los escenarios a nivel internacional, Cazzu, la jefa del trap, sorprende a sus fanáticos con este lanzamiento. El video musical de Peli-Culeo Remix nos sumerge en el mundo conceptual de Nena Trampa, el cual viene cargado de la sensualidad característica del perreo que identifica a Cazzu. La representación visual de este sencillo une a los intérpretes en un espacio seductor donde las sombras y la oscuridad se fusionan a la dureza de la lírica. Compuesta por Cazzu, Randy, De La Ghetto, J. Quiles y Ñengo Flow, este tema musical exalta el poder y erotismo de la mujer en cada una de sus letras, combinado con los sonidos característicos del reggaetón, haciendo de esta composición la mezcla perfecta para bailar en pareja.

Becky G & Peso Pluma - Chanel

Respaldado por el clásico sonido del regional mexicano, creado con instrumentos auténticos, las sensuales voces Becky y de Peso muestran sus raíces en perfecta armonía. Chanel llega justo después de la reciente colaboración de Becky con la leyenda dominicana Omega, en su canción Arranca, demostrando que las colaboraciones latinas siempre vienen cargadas de poder.

Jowell y Randy ft. Maluma - Copas

El destacado dúo multiplatino Jowell y Randy une fuerzas con la superestrella colombiana Maluma para presentar su segundo sencillo del año,Copas.En esta colaboración los artistas demuestran su capacidad de trascender, con una fusión de colores musicales que logran dar como resultado uno de los ritmos más contagiosos del año. El tema celebra a la mujer independiente que sabe lo que quiere y no tiene miedo de tomar decisiones para lograr sus objetivos. Con un ritmo hipnótico de reggaetón clásico y lleno de sensualidad, esta canción ofrece a los fanáticos una colaboración largamente anticipada que trae energía y vitalidad a los oyentes.

Jay Wheeler - Xexo

El tema habla sobre compartir momentos físicos, pero de no involucrar sentimientos y viene acompañada de un ritmo movido que promete poner a la gente a bailar. “Lo que quiero es darle cosas diferentes a mi gente, no es que voy a dejar de hacer lo que amo y disfruto que es cantarle al amor, pero sí regalarles algo distinto de vez en cuando para que puedan conocer otras facetas de Jay Wheeler. Quiero demostrar que puedo hacer buena música, pero no sólo romántica, sino también música que divierta y que ponga a la gente a bailar. Espero que se la gocen”, explicó La voz favorita del género urbano, Jay Wheeler.

Lasso - Eva

En esta ocasión, Lasso rinde tributo a la fuerza ancestral del mundo, al rememorar a la mítica figura de Eva, misma que usa como metáfora para hablar de la vitalidad y potencia creadora que existe en cada uno de nosotros, misma que otorga sentido a nuestra existencia, pues nos demuestra que, aunque a veces no lo veamos, afuera existe belleza.

Natti Natasha - Algarete

Mientras disfrutaba de una noche de fiesta en París, Natti Natasha se sintió completamente libre y revivió esos tiempos de fiesta imparable con sus amigas. En ese momento, llegó la inspiración y comenzó a tararear el gancho de la canción. Sin esperar mucho, al otro día se comunicó con Mora desde París con la idea del tema y lo comenzaron a trabajar. Esta canción forma parte de una nueva etapa en la carrera de Natti Natasha en donde no solo utiliza su música para encender las discotecas sino que empodera al público femenino a través de la letra. Para esta canción, la artista dominicana utiliza el término popular boricua “algarete”, que se refiere a una persona que hace algo realmente loco. A lo largo del tema, Natti Natasha describe cómo se viven las noches de rumba entre amigos y conecta con sus años de fiesta imparable.

Ozuna, Juanka & Brray - La Single

Una canción que promete ser un gran éxito por su ritmo urbano y cadencioso que va subiendo de nivel en cada nota y verso, aunado al auténtico flow contagioso de estos tres artistas, dejando claro el sabor indiscutible de esta gran colaboración.

MC Ceja - Qué Aguacero

“La música para mi ahora es un hobby. Puedo estar meses sin escribir una canción porque estoy ocupado en mis otros negocios, pero de momento puedo sentarme y hacer 20 canciones y eso mismo es lo que pasó en estos últimos meses. Cuando llega la musa hay que hacerle caso”, comentó Ceja. Además, MC Ceja recientemente lanzó el libro de su vida, titulado Berto.

Jovaan - Stüssy

El video musical de Stüssy fue grabado en Puerto Rico, y presenta a Jovaan cantando junto a una chica en una cancha de tenis. En la letra de la canción, el artista hace referencia a todas las personas que dudaron de él en el pasado, pero ahora que ha alcanzado el éxito, todas las personas quieren estar a su lado.

Tiago PZK - Portales Deluxe Edition

El nuevo álbum de Tiago PZK, una superproducción de Grand Move Records y Warner Music Latina, que refleja todo lo que es Tiago: Reggaeton, R&B, Pop, Rock, repleto de canciones súper versátiles. Este álbum llega para dar el cierre a una gran era en su carrera, cuenta con 18 canciones y fue producido por un excelente equipo de productores: Evlay, Asan, Uanti, Big One, Tatool, Groove 2070, Zecca, Rvssian, Axel Introini y La Creme. Incluye 5 canciones nuevas, de las cuales 2 ya fueron lanzadas: Bemaste, una canción emocional, una oda al amor la cual Tiago PZK la interpretó en vivo en Premio Lo Nuestro el mes pasado y Slow, un trap donde Tiago cuenta los desafíos de la fama.

Yahritza y Su Esencia - No Se Puede Decir Adiós y Nuestra Canción

Estos temas resaltan la dinámica del estilo característico del grupo. Impulsados por hábiles toques de guitarra, bajo acústico y voces altamente cargadas de emoción, las canciones propulsan a Yahritza y Su Esencia una vez más como un auténtico fenómeno regional mexicano.

Adri - Será

“Queríamos hacer una canción de amor, alegre, de playa, para bailar y disfrutar con letras positivas y coquetas. Siento que el proceso de trabajo con ellos nos dio perfectamente para hacer lo que buscábamos, que dio como resultado este excelente tema” Adri.

Nath y Ryan Castro - Deseándote

La temática de la canción habla de ese momento por el que pasan las personas en el que extrañan a alguien, y piensan continuamente cuándo volverán a verse o a estar juntos. Deseándote, además de ser un tema para dedicar y escuchar a todas las horas – incluyendo en la madrugada, como dice Nath-, es una canción que busca transmitir amor, alegría, música fresca, unión, música pa’ bailar y pa’ mantener el reggaetón paisa vivo.

Genio - 5 Estrellas

El lanzamiento del sencillo va acompañado del estreno del videoclip el cual continúa con la estética de los videos de los sencillos anteriores, Cosa de Locos junto a Alejo; y Cuanto Quieres, junto a J Quiles, Juhn y Brray. Grabado en los estudios de JUNGL, vemos a Genio produciendo el tema desde la habitación de su hijo mientras ambas estrellas del género Bryant Myers y Amarion graban 5 Estrellas.

Jory Boy y Ryan Castro - Desde Antes

“Esta es una colaboración que quería desde hace tiempo porque me gusta mucho su música, además de que somos amigos, y sabía que íbamos a ser una muy buena combinación”, dijo Jory. “Desde antes” habla de dos personas que ya se habían visto, aunque uno se acuerde y el otro no. “Es cuando uno va a la discoteca y ve a alguien, pero la otra persona no lo ve, y luego se encuentran de nuevo”, agrega.

Chris Daniel - Smashed

El tema fue lanzado a través del ilustre sello discográfico de Pitbull, Mr. 305 Inc. y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Sobre una electrizante melodía de guitarra y percusiones contundentes, Chris entrelaza a la perfección versos ingeniosos en inglés y español mientras rememora recuerdos íntimos con su pareja. Sumergiéndose en un tema de infusión pop-punk, SMASHED es una mezcla única de sus influencias musicales moldeadas a la perfección para resaltar la verdadera esencia del artista.

Emilia - Jagger.mp3

Su canción más atrevida hasta ahora. Este nuevo y sensual tema está listo para hacer vibrar las pistas de baile, consagrando a la cantautora argentina como una de las artistas de pop urbano más influyentes de la actualidad. En un momento en el que los 2000s vuelven a ser tendencia, Emilia abraza la época con su propio estilo. En Jagger.mp3 inspirada con los sonidos de principios de siglo, Emilia nos transporta a legendarios éxitos como los de Ciara y Missy Elliott, pero con el inconfundible sello que solo ella puede crear.

Yami Safdie - De Nada Remix

La canción mantiene la misma base del tema original, pero con nuevos beats que se mezclan entre pop y trap. Micro TDH, el rapero venezolano con una carrera prometedora, y Rusherking, pionero en el mundo del trap, le aportan al tema la versión masculina que responde a los versos de Yami en De Nada. Para hacer aún más increíble el estreno de este remix Yami tuvo la oportunidad de cantarlo de forma exclusiva y de sorpresa para todos sus fans, en el concierto de Rusherking, donde se subieron al escenario con Micro TDH.

Menor Menor - Tibro

El cantante y compositor de música urbana, que se convirtió en uno de los más influyentes en Honduras, su país de origen, y reconocido por sus colaboraciones con artistas de alta talla, José Marcelo Norales Ramírez, mejor conocido como Menor Menor, lanza su nuevo y muy anticipado álbum, Tibro. En él, continúa reafirmando su compromiso y su pasión por el género urbano, captando la atención de fans en todo el mundo gracias a la creatividad que muestra en sus composiciones. A este disco, además de su sello cultural la “punta”, un género de baile y música afro-indígena propio de Honduras y sus alrededores, le suma estructuras espaciales y diferentes tonalidades de voces que llevarán a los oyentes por un viaje.

Babywine - La Favorita

El tema sigue la fórmula del éxito de su último lanzamiento Sencilla con una lírica que no hace otra cosa más que empoderar a las mujeres con el fin de dejar en claro que las mujeres también pueden ser felices siendo solteras e independientes. El tema fue lanzado bajo FLOW MUSIC, producido por DJ NELSON y Alejandro Armes y escrito por la propia Babywine.

Catalyna - Fili

Una muestra del talento y la versatilidad de la artista boricua. Conocida por éxitos como Castigada en colaboración con Young Miko y Cory, y Acompáñame en colaboración con Guaynaa y Yandel, Catalyna presenta Fili, un tema que habla sobre la depresión que experimentan las personas cuando salen o terminan una relación de forma inesperada y lo fácil que es caer en “el lado oscuro” cuando sienten que no hay salida para el dolor. El video musical fue grabado en Orlando y presenta a Catalyna en distintas situaciones de la vida batallando contra la depresión.

Fuego - QSDM (Que Sabe de Mí)

Desde sus inicios en la industria de la música latina ha estado en constante tendencia musical, y su impresionante catálogo de éxitos lo ha convertido en el artista que ha conseguido intercalar el hip-hop con la cultura Latinx. QSDM viene acompañado de un vídeo musical rodado en las calles de Maryland, donde creció y evolucionó musicalmente. Con el tema, Fuego ofrece un sonido fiel a su esencia, retomando elementos clásicos del trap con un ritmo ágil y letras que fueron inspirados de su juventud. El tema es el primer sencillo de su próximo proyecto, una continuación de sus álbumes, Fireboy Forever I y Fireboy Forever II.

Jhayco - Cuerpecito

Un sencillo que rinde homenaje a los cuerpos de las mujeres con amor, atención y adoración. El elegante video oficial dirigido por NAVS se desarrolla en un mundo futurista en el que Jhayco rememora y canaliza viejos y posibles nuevos recuerdos de su interés amoroso a través de la realidad virtual. Jhayco aparece con looks que abarcan todo el espectro de la cultura de la moda, desde Stussy, Givenchy, AP Milan, Ernest Baker, Coucoubébé 75018, Marine Serre, y Wales Bonner.

Alejo - DXVida

Un reggaeton romántico en colaboración con el artista urbano español, Saiko. Esta es la segunda vez que las dos estrellas de la nueva escuela de la música urbana colaboran en un tema, siendo la primera vez su colaboración en el “Humedad Remix” junto a Lola Indigo. El lanzamiento del sencillo va acompañado por el estreno del videoclip grabado en el Colegio San Viator en Madrid, España. La pieza audiovisual captura la esencia de high school vibes y nos transporta a los tiempos de la escuela superior, rodeados de amigos en el salón de clases, alternando con escenas en un vintage BMW. Alejo finaliza el video con una sorpresa especial para sus fanáticxs, un preview de su próximo sencillo y revela el nombre de su próxima producción discográfica, EFDLN.

Kiko el Crazy y El Alfa - Pichirry

La colaboración con El Alfa no podía faltar en el próximo álbum de Kiko el Crazy, y es que ambas estrellas del género han colaborado en múltiples ocasiones, siempre llevando el nombre de República Dominicana en alto. El lanzamiento del nuevo sencillo va acompañado del videoclip grabado en el reconocido, Pica Pollo Joa, localizado en el barrio donde creció Kiko, Los Mina en Santo Domingo, República Dominicana bajo la dirección de Rodrigo Films. Siempre trayendo su sabor dominicano, la pieza audiovisual alterna escenas dentro del Pica Pollo Joa donde vemos a ambos Kiko y El Alfa vestidos de cocineros, con escenas en el barrio y dentro de un contenedor blanco interpretando Pichirry. El video cuenta con un cameo del artista dominicano, El Cherry Scom.

Sebastian Esquivel y Virlan García - Bélico y Cholo

Este remake llega para complementar el éxito de la versión original, en colaboración con Yerai. La nueva versión marca una nueva etapa en la carrera de Sebastian, quien suma a Virlan García a su lista de importantes colaboraciones. Con solo 23 años de edad, Sebastian se ha dado la misión de no ocultar ningún aspecto de su cultura, lo que ha hecho que millones de personas se identifiquen con su música, que habla de la vida cotidiana en México. Ahora, con la nueva versión de Bélico y Cholo - Con Virlan García en todas las plataformas digitales, el artista sigue expandiendo su repertorio con canciones de alta calidad.

Poloo - Otros XOXO

El artista puertorriqueño POLOO muestra su lado más vulnerable en su nuevo tema en el que explora el desamor desde una sensibilidad urbana, que incluye un video poético sobre las ataduras del pasado. “Este tema nace de un recuerdo. De un desamor del pasado, en el que la chica ya no recuerda lo que vivieron”, dice POLOO sobre la historia detrás de Otros XOXO. “Muchas personas se sentirán identificadas ya que contiene mucho sentimiento, pero a la vez un toque de reggaetón que lo lleva al siguiente nivel”, expresa.

Ghost Hounds - Dirty Angel

¿Está la temperatura muy alta o es el nuevo video musical de Ghost Hounds? Dirty Angel es el primer sencillo del próximo álbum de la banda, con el que le dan a sus oyentes una mirada emocionante sobre lo que podrán esperar de su nuevo trabajo de larga duración. Esta enérgica canción, destaca unas guitarras altas y unas voces poderosas, características de la banda. El video musical agrega una nueva capa de profundidad a la pista, capturando perfectamente la esencia galvánica de la canción. En él entrelaza maravillosamente imágenes de la banda actuando en una enorme arena de caballos y de la jinete experta en acrobacias Mia Rae junto a su caballo encabritado; las dos escenas convergen para crear una interacción emocionante al final.

Kidd Keo - Más Vulnerable que Nunca

Kidd Keo muestra su capacidad de ser vulnerable con sus fans con el estreno de su nuevo sencillo, 7, que revela la lucha contra las inseguridades y el deseo de superarse uno mismo; además de que enfatiza cómo ha aprendido a ser resiliente.

Kany Garcia - Supe que Eras Para Mí

La cantautora puertorriqueña y seis veces ganadora del Latin GRAMMY®, Kany García presentó el video de su sencillo Supe Que Eras Para Mí. Filmado en Buenos Aires, Argentina por Diego Peskins y Nico Mayer.