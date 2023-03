Maluma estrena ‘La Reina’, y Laura Pausini tiene ‘Un Buen Inicio’

Empezamos a despedirnos del verano con canciones que nos pondrán a bailar toda la noche. Maluma estrena La Reina, mientras Becky G une fuerzas con Omega en Arranca. Laura Pausini hace una reflexión en Un Buen Inicio y Los Ángeles Azules nos conquistan con Tú y Tú.

Maluma - La Reina

“Esta bonita canción la escribí en un campamento musical y me llegó como caída del cielo, porque hace tiempo que quería hacer un homenaje a la mujer. Para mí, lo más importante de esta canción es que el protagonista no fuera yo, sino que realmente fueran estas mujeres tan espectaculares y todas las mujeres en el mundo entero que se van a sentir identificadas,” expresó Maluma durante el rodaje del emotivo video de “La Reina”.

Becky G feat. Omega - Arranca

La canción mezcla a la perfección el merengue con sonidos de hip hop y R&B con sonido único del “merengue urbano” de Omega y la sensual voz de Becky G. Junto con el nuevo sencillo también salió el video oficial. Dirigido por Karla Read, el video rinde homenaje a la cultura dominicana, mientras dos chicas pasan el día bailando y de fiesta por la pequeña ciudad de Boca Chica para curar su desamor.

Laura Pausini - Un Buen Inicio

“El nuevo sencillo se llama “Un buen inicio”, y es una instantánea de todo lo que me ha traído hasta este momento. Quería dar un adelanto a los que vinieron a celebrar conmigo a Nueva York, Madrid y Milán, porque quería que fuera nuestro “buen inicio” y no solo el mío. Es cierto es que celebré 30 años de mi carrera, pero también es cierto que a partir del 27 de febrero empezó un nuevo camino para mí. Como muchos de nosotros en estos años de pausa, he tenido mucho tiempo para dedicarlo a mis pensamientos, haciéndome preguntas sobre mi pasado y sobre mi posible futuro. Aunque he vivido experiencias increíbles como los Oscar, el Globo de Oro, Eurovisión y la película “Un placer conocerte”, debo reconocer que en varias ocasiones me he sentido perdida, tal vez influenciada por personas que me rodean en mi trabajo que me han hecho entender que ya no creían más en mí“, expresa la cantante.

Los Ángeles Azulez - Tú y Tú

Un nuevo sencillo junto a Cazzu y Santa Fe Klan. Este sencillo nuevo es su primer sencillo del que será el próximo disco de la agrupación. El tema fue escrito por Horacio Palencia, Nina Minguez y Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan; la producción musical corrió a cargo de Rodolfo Lugo y Jorge Mejía Avante, dupla que está detrás del exitoso disco ‘De Buenos Aires Para El Mundo’. El lanzamiento de “Tú y tú” Feat. Cazzu y Santa Fe Klan viene acompañado de un video oficial que fue dirigido por el colombiano Christian Schmid al interior de una vecindad del barrio de Tepito, en la Ciudad de México.

Paula Arenas - A Ciegas

Ua balada poderosa, honesta y profunda que nos invita a amarnos de nuevo y ponernos en primer lugar. “A Ciegas” un poema honesto de reflexión al amor propio entre acordes de tambora, cuatro venezolano y una interpretación profunda escrito por la Nominada a Latin Grammy® y Grammy® junto a Manolo Ramos y Marcos Sánchez.

Rvssian, Danny Ocean & Sean Paul - No Me Controles

La canción, un sexy tema bilingüe, sale acompañado de un video que ensalza las salidas de los hombres con sus amigos y de las mujeres con sus amigas, en noches de baile, camaradería y buena onda. El video fue filmado en Kingston, Jamaica con los tres artistas. Dirigido por Rook, el director estadounidense famoso por impulsar la escena del hip-hop en Miami, la producción ofrece una saturación de colores con sensuales movimientos de cámara que ofrecen la misma sensación de la canción.

Beéle - Guaro

La canción es el primer sencillo de su próximo proyecto que habla de disfrutar la vida con la ayuda del guaro aunque estemos pasando por momentos difíciles. “La canción quiere plasmar ese punto de la tusa en donde quieres tomarte todas tus penas, quieres pasarla bien, quieres motivarte para no perder ese lado fiestero de ti. Guaro es un tema que te va a transmitir el aire de pasarla bien sin importar el dónde estás. A la final siempre hay que motivarse a uno mismo, a no perderse, a disfrutar. Es guaro, rumba y fiesta…” explica Beéle sobre el significado de la letra.

Myke Towers - La Vida es Una

Myke sobre el nuevo sencillo: “Aguardiente” es uno de los primeros temas que se incluyeron en el álbum. Sky (Rompiendo) siempre viene con los ritmos ricos y no hay manera de dejarlos pasar. Este Reggaeton definitivamente tiene esa esencia que hay en la música que hacen mis hermanos en Colombia”.

Ovy On The Drums & Peso Pluma - El Hechizo

“La verdad que es un tema bastante interesante y siento que es un junte muy importante para mi carrera porque es como que Ovy On The Drums entró a un sonido nuevo que nunca había entrado. El tema forma parte del proyecto de Dr. Drums y todo lo que se viene con él y la estrategia y qué mejor que contar con este gran artista que es Peso Pluma”, expresó Ovy On The Drums.

CJ “La Nueva Era de Bachata Kings” - One Day

El sencillo que dará a conocer a “CJ La Nueca Era de Bachata Kings” en la industria musical. ONE DAY es una canción del cantante colombiano J Balvin, la cantautora británica Dua Lipa y el rapero boricua Bad Bunny y el DJ Tainy del año 2020. JC junto a su equipo de trabajo, deciden producir una version en el género Bachata, producida musicalmente por Mártires de León y Kevin de León, grabada, mezclada y masterizada por el ingeniero de artistas como “Usher, entre otros, Anthony Smith (Supa912), en 5th Avenue Studio - Atlanta.

Conexión Divina - La Receta

El primer trío femenino mexicoamericano de la generación Z del mundo, lanzará su nuevo sencillo, “La Receta”, de su álbum debut de estudio de larga duración, 3 Mundos, que se lanzará el próximo mes. La canción fue escrita por Ashlee Valenzuela (guitarrista), quien ha escrito la la mayoría de las canciones y sigue desarrollando sus habilidades como compositora. El sencillo está acompañado de un nuevo video dirigido por Pablo Croce (Aventura, Maná, Gloria Trevi, etc.) En el video se puede ver a Liz Trujillo, Sandra Calixto y Ashlee Valenzuela viajando por el espacio, mientras uno de ellos se pierde durante la misión en la que se encuentran y los otros dos la buscan en la primera parte de este vídeo…

Ysrael Barajas - Cero Punto Cero

Ysrael Barajas, el artista emergente sierreño de veinte años de Tijuana, Baja California, entrega su nuevo sencillo, “Cero Punto Cero” esta semana. La canción fue escrita por él y está acompañada de un nuevo video. El corrido cuenta la historia de un joven que comienza desde cero y crea un camino exitoso en la vida.

Fernando Allende - Un Millón de Besos

El lanzamiento del nuevo sencillo va acompañado por el estreno del videoclip grabado en Cartagena, Colombia. La pieza audiovisual es una coproducción de Neiver Alvarez y Mari Allende. Una fiesta de colores y sensaciones es lo que nos trae el artista en su nuevo video el cual captura la fuerza interpretativa y pasión única del ícono del entretenimiento. Grabar en Colombia fue cómo regresar a casa para Allende, quien le da el crédito al país como el lugar donde nació como artista protagonizando la película “María”.

MC Davo - Por qué Será?

na canción con influencias hiphop/r&b/trap producida por el exitoso productor GMF, un single en la que se podrá escuchar la versatilidad y el Flow que los representa a ambos artistas, “Por qué será?” cuenta con un toque melancólico, acompañado de una letra llegadora, que conectará con su público, dicho tema prepara la salida del siguiente álbum de estudio del Mc Davo, el cual se titula “Canciones Mamalonas 3”, una continuidad de un trilogía musical del rapero mexicano.

Mendez y Ely Blancarte - Tal Para Cual

La canción cuenta la historia de desamor, de ambas partes de una relación, que se echan de menos. El sencillo sentimental consigue adaptarse plenamente a los orígenes musicales de cada uno, ambos residiendo hacia un tono melódico más suave, demostrando que hacen un buen equipo.

Sebastián Esquivel - RZR Rojo

En colaboración con Alex Favela mantiene la cultura “Alucin” que Sebastian ha logrado realizar como su marca artística. El tema destaca su esfuerzo de trabajar para mantener a su familia y tener materiales lujosos. Sobre todo, las letras de Sebastian reflejan aspectos de la cultura y la vida cotidiana en México, lo cual ha resonado positivamente con su público.

Pinto “Wahin” & Ozziel - Síguelo Bailando

Porque la vida no para “SIGUELO BAILANDO” te anima a que tampoco lo hagas tu y que disfrutes de cada paso sin perder tu foco y bailando las penas. Una obra diferente que fusiona diversos estilos: urbano, tropical, guitarras bachateras todo un coctel musical para que subas tus ánimos de cero a cien en segundos. Y en boca de sus autores ‘las penas vienen solas, nosotros tenemos que atraer lo positivo con nuestra energía” “gran parte de este secreto es cuestión de como enfrenta uno las dificultades”.

Genio x J Quiles x Juhn x Brray - Cuanto Quieres

El reconocido cantante, compositor y productor musical, Genio, une fuerzas con tres estrellas del género urbano J Quiles, Juhn, y Brray en el lanzamiento de su nuevo sencillo “Cuanto Quieres”. El nuevo tema le sigue los pasos a “Cosa de Locos” junto a Alejo, ambos sencillos son parte de la próxima producción discográfica de Genio llamada “Astros”, a lanzarse próximamente. “Cuanto Quieres” es un reggaeton “old school”, cuya letra y producción estuvo a cargo del propio Genio.

Nicki Nicole - No Voy a Llorar :‘)

Un tema nuevo, maduro y personal de su próximo capítulo y de su corazón que reafirma la fuerza de Nicki Nicole. No hace falta decir que la joven cautivadora de 22 años, seleccionada por Harper’s Bazaar como “poderosa estrella musical”, no derramará ninguna lágrima. La canción viene acompañada de un vídeo musical oficial, dirigido por Lucas Vignale, en el que se ve a una Nicki Nicole delicada y vulnerable, afirmando su voz interior bajo el agua de una bañera y resurgiendo con plena confianza para enfrentarse a lo que venga.

Mariah Angliq - Ricota

La Princesa de Miami“ lanza su primer sencillo ”Ricota“ del 2023.Este tema fue inpirado de las dificultades de Mariah desde niña. Ahora, Mariah esta disfrutando de los frutos de su trabajo: giras, viajes continuos y hasta descuidos en su dieta por disfrutar de exquisitos sabores. Esta serie de cambios en su vida ha conllevado a recibir criticas de sus seguidores, pero también que sea criticada públicamente por su subida de peso; pero en lugar de esconderse o asumir un rol de víctima, Mariah decide regresar a sus raíces y dedicarse a la tarea de rediseñar su mejor versión.

Kevin Roldan & Bryant Myers - After Party

Un tema para poner en las fiestas de casa, en el “After Party.” Este tema es uno para rumbiar, bailar y para ser feliz. “After Party” estará incluido en el EP que va sacar con Bryant Myers en un cercano futuro. El video oficial fue grabado en una casa en Medellín.