“Realmente no sabía si lo conseguiría, pero ya que los famosos somos tan observados y juzgados, me gustaría que quien me sigue vea que me esfuerzo, me propongo nuevos desafíos y no por megalomanía, sino por vivir, por sentirme útil, a pesar de que podría disfrutarlo sin hacer ningún esfuerzo...”, expresó la cantante.