Viernes de Música Nueva: Carlos Rivera nos trae ‘Sincerándome’, y TINI estrena ‘Cupido’

Tras una semana de lo más romántica, volvemos a la fiesta con nuevos temas. Carlos Rivera estrena su álbum Sincerándome, TINI nos trae Cupido, Sebastián Yatra cantan Una Noche sin Pensar, y Christian Nodal pone ritmo con Un Cumbión Bien Dolido.

Sebastián Yatra - Una Noche sin Pensar

Con la participación estelar de la reconocida actriz española Milenia Smit, y bajo la dirección de Joaquín Cambre, el video musical resalta el concepto visualizado por Yatra, en el que una pareja recuerda una increíble noche juntos y piensa en todo lo que pudo ser.

Carlos Rivera - Sincerándome

Aunque Carlos Rivera siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal se refiere, es por medio de sus canciones que se abre por completo. En ellas deja ver sus historias y emociones más íntimas, son poemas cotidianos con los que cualquier persona puede identificarse. Con esta nueva producción Carlos Rivera deja ver su lado más vulnerable y para muestra está el video de Sincerándome (Toma 7), momento único que ocurrió durante una grabación en el estudio.

TINI - Cupido

Lleno de situaciones vivas, CUPIDO es un viaje que transporta a los oyentes a vivir historias de amor y desamor, donde resaltan la voz y lírica de las canciones y la artista demuestra una etapa de crecimiento con cada tema. “Acá está CUPIDO, este álbum que significó tanto para mi desde la primera canción que les compartí Miénteme. Una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen” comentó TINI a través de sus redes sociales. “Esta etapa quedará grabada para siempre en mi corazón” expresó.

Lagos - No se Acaba Hasta que Acabe

“La colaboración con Reik se dio porque paralelamente que estuvimos trabajando con ellos, para sus canciones, nosotros teníamos esta que habíamos escrito junto a Elena Rose”, comenta LAGOS. “Se nos ocurrió mostrársela y les encantó. Les propusimos hacerla con nosotros y ahí mismo grabamos la voz y fluyó”, explica el artista.

Macaco & Ximena Sariñana - A un Paso de Baile de Ti

Un alegato contra los roles y los tiempos establecidos dentro del universo de las relaciones románticas. Dani Macaco imprime su huella en este tema para mostrar la libertad que acompaña el sentir y el amar. “Dicen que es pronto para que cargue con tus maletas. Pronto para compartir tus cicatrices y mis muletas, pero el tiempo de sus relojes solo entiende de metas...No somos planetas, orbitamos libres como dos cometas. Somos amor y deseo, con las piernas y las almas abiertas”, expresan.

Christian Nodal - Un Cumbión Dolido

En el mes del amor, Christian Nodal estrena una de sus canciones más irreverentes de desamor y despecho, Un Cumbión Dolido, con un ritmo y una letra única que solo el creador del ‘mariacheño’ pudo lograr. “El desamor también es parte del amor… Todos nos hemos encontrado alguna vez en un bar bebiendo con compás del dolor. Esta rola es un reflejo de cuando amamos sin escuchar, sin ver y sin pensar y terminamos buscando una diablita rota como nosotros para encajar”, explica Nodal sobre la canción.

Gera Demara y CNCO - Extraños

Una balada que Gera Demara compuso hace tres años, y que contiene una estructura musical que enfatiza los sentidos y ayuda a que florezcan los sentimientos. Es fácil empatizar con la letra de la canción, por lo que llegará al corazón de quienes la escuchen.

Chimbala - Déjate Ver

Con la cultura caribeña y latina en la vanguardia mundial, la superestrella dominicana aporta su propia adición con el nuevo single tropical Déjate Ver. Dejando a un lado sus ritmos dembow de ritmo rápido, un elemento esencial de Chimbala, el tema sirve para que Chimbala abrace su romanticismo interior con ritmos caribeños lentos a medio tempo.

Víctor Manuelle - Esta Noche te Conviene

“Esta es una composición de tres grandes, así que estoy seguro de que será una de las favoritas de los salseros. Soy lo que soy: un sonero y un salsero tradicional que ha logrado penetrar en dos mercados, el público de lo urbano y la salsa tradicional. Y siento que este tema tiene un ritmo justo para mis dos tipos de seguidores, que tanto gustan de las letras de amor, pasión y desamor”, indicó el artista.

Rauw Alejandro & Angel Dior - Tamo en Nota

Un dembow con un estilo único, que se inclina hacia el lado electrónico. La canción comienza con el ritmo frenético y el flow distintivo de Dior, con Rauw aportando su habilidad melódica al tema a lo largo de la canción hasta llegar a un final explosivo.

Julianno Sosa - Bandido

La pieza que fue producida y compuesta por el artista chileno la cual cuenta con un video grabado en la ciudad de Miami, “da vida a una charla con su pareja, un poco triste y frustrado desde la cárcel, donde él admite ser un bandido, pero a su vez le dice a su pareja que lo espere que se quiere casar con ella”. Y es que mientras canta “Soy un bandido bebe, no puedo dejar la calle, ya tú sabes cómo es esto no me vengas con pretextos” se percibe un ritmo contagioso y melancólico en donde muchos se pueden sentir identificados, por lo que invita a dedicarla.

Jav Jurado - Desamores

Con Desamores, Jurado demuestra su gran versatilidad musical, llevando su sonido hacia melodías más urbanas que resultaron en un pegajoso reggaetón lento. La letra resonará con muchas mujeres que han pasado por una ruptura amorosa y salen más empoderadas y enfocadas en sí mismas, convirtiéndose eventualmente en la persona que quieren ser. Jurado comienza Desamores cantando “Ya no cree en 14 de febrero // Cambió su actitud, ahora ella va primero”, un tema perfecto para aquellos con dificultades en el amor.

Dowba Montana - Bebí Demasiado

La canción muestra el inmenso talento, rango vocal y versatilidad del cantante y compositor dominicano, usando versos en español y en inglés y usando un palabreo digno de la calidad del artista. Escrita y compuesta por Dowba Montana, profundiza en la historia de cuando alguien sale una noche a disfrutar la vida, y cuando tiene unos tragos demás en la cabeza le da por llamar a una mujer que lo tiene enamorado, pero cuando la llama le suena ocupado el celular, y se preocupa, ya que piensa que tal vez la mujer estaría con otro hombre y se quiere olvidar de él, a lo que el artista le dedicó unas palabras, diciendo en pocas palabras que si esta con otro hombre, que se olvide de él, que cuando se muera lo va a extrañar y extrañara todas las locuras que vivieron juntos.

Myke Towers - Icy Hot

Con Icy Hot, Towers sigue experimentando con sonidos nuevos e innovadores combinados con su magistral juego de palabras, demostrando de nuevo su capacidad para evolucionar a través de su música y consolidar su notoriedad mundial. La explosiva producción de cuatro canciones mezcla historias sensuales de amor y lujuria, el elemento perfecto para celebrar el Día de San Valentín.

Genio X Alejo - Cosa de Locos

Un reggaeton romántico que fusiona ritmos urbanos con un toque tropical que pondrá a todos a bailar. El sencillo es la carta de presentación del nuevo álbum de Genio, Astros, a lanzarse próximamente. El nuevo tema de la autoría y producción de Genio, celebra la historia de una pareja que se encuentra locamente enamorada.

Jhosy - Zikidown

“Es un sentimiento que nació de mis fonemas. Hacer fonemas es la forma cómo yo escribo mis canciones, empiezo por la melodía y luego voy escribiendo lo que me suena. Zikidown es un sentimiento de estar pegado a la persona, de estar conectado al momento, me gusto el sentimiento que transmitía fue la palabra que deje como título de la canción porque quería transmitir ese sentimiento”, indicó el artista al explicar su proceso creativo. “Es una palabra que va más allá de lo normal, no tenía palabras para explicar el sentimiento que quería transmitir. Zikidown es un sentimiento”, agregó.

Venesti - Pura Maldad

“No podría estar más feliz con todo lo que está sucediendo en mi carrera en este momento. Gracias por el apoyo, me queda una fuente inagotable de ganas de seguir adelante con este sueño”, afirmó Venesti.

Gale - Nuestra Canción

En el vídeo oficial, GALE vuelve a nacer; un ángel rebelde se asoma desde una bañera cubierta de agua y la mujer fuerte tiene algunas cosas que contar. El vídeo muestra a GALE y sus emociones, pero también la energía de bailar con amigos y perderse en el momento. “Me encanta este vídeo musical. Es muy artístico, metafórico, colorido pero oscuro, con trajes preciosos y también tengo otra banda de chicas increíble. Está dirigido por el gran TeoGraph, que también dirigió los videoclips de mis canciones Inmadura, Problemas y D PIC. En cuanto al look and feel de este vídeo, me inspiré en la película de 1996 Romeo + Julieta, y en la época de Madonna en Like a Prayer”, comenta la artista.

Sofia Delfino - Extraños

Este sencillo cuenta con un sonido que refleja nostalgia y melancolía y llega tras un año de descubrimiento personal lleno de dolor y saneamiento. Extraños es un tema con un significado muy importante y personal para la intérprete enfocada en la confusión que nace cuando alguien que confiaste con tu vida te defrauda con facilidad.

Andrez Babii - Songs From The Cloud

Este nuevo proyecto ofrece sonidos orgánicos mezclando el hip-hop alternativo con un toque de adoración y se lanzará el 17 de febrero, fecha que coincidirá con su incursión inicial en presentaciones en vivo, haciendo una gira por varias ciudades. Andrez Babii, un influyente de multiplataformas en redes sociales, conocido por su talento dentro del género de la música urbana y su amor por Jesús, ha combinado estas dos pasiones y las ha fusionado en su nueva producción.

El Mimoso - No es el Fin del Mundo

Luego de su fallecimiento en mayo del 2016, la música de Emilio Navaira continúa siendo escuchada por su fiel fanaticada quienes se han encargado de que las nuevas generaciones continúen manteniendo el legado y su música viva a través de los años. Hoy, El Mimoso le rinde tributo lanzando una versión nueva de No es el Fin del Mundo.

juanitoo2X - No se Va

Lo que empezó como admiración hacia el conocido tema, primero interpretado por la banda Morat y luego con un exitoso cover en versión regional mexicano por Grupo Frontera, hizo que, juanitoo2X lanzara hace unos meses un video en TikTok agregando su singular estilo sad sierreño.

Zion & Lennox - Desnúdate

Esta canción es una versión sensual al ritmo clásico de salsa con un toque especial que solo Zion & Lennox pueden crear. Una pista de salsa caliente y humeante con un sonido nuevo y emocionante para el dúo. El video tiene lugar en un palacio ornamentado que recuerda a los de Europa. Con un conjunto de bailarines de salsa, el video sigue a Zion & Lennox en un lugar sin escasez de vistas seductoras.

Mati Gómez - Extrañándote

La perseverancia musical de Mati Gómez rinde sus frutos y su carrera artística en ascenso es prueba de ello. El intérprete chileno regresa al género urbano, sin dejar de lado su distintivo espíritu romántico y su voz que es capaz de envolver los sentidos, en esta oportunidad, con el tema Extrañándote.