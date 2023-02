Qué ver: 7 películas y series de estreno para ver en casa

Si después de San Valentín tienes ganas de ver algo que no sea una historia melosa, te tenemos buenas noticias: hay una serie de estrenos variados en las plataformas de streaming. Estos días se lanzará la nueva serie de Maite Perroni, quien tras su éxito en Oscuro Deseo (Netflix), vuelve con un nuevo thriller. Y si de historias intrigantes se trata, tampoco puedes perderte la nueva serie de Aislinn Derbez en Vix+. Los amantes de la música no pueden perderse la nueva producción de Disney+ con Carlos Vives como protagonista. Todos estos títulos y más en nuestra selección de esta semana.

Tríada (Netflix)

Protagonizada por Maite Perroni, esta serie -inspirada en hechos reales- parte de un momento en el que la vida de Becca (Maite), una perito forense, da un giro de 180 grados. Parecía ser sólo la escena de un crimen más en su trabajo hasta que se da cuenta de que la víctima es una mujer idéntica a ella. Esta inexplicable situación la lleva a iniciar una investigación, la cual le revela que hay una tercera persona, también igual. Aunque surgen más preguntas que respuestas y el peligro es inminente, Becca no parará hasta descubrir la verdad. Estreno: 22 de febrero

El club de los graves (Disney+)

Con el cantante colombiano Carlos Vives entre sus protagonistas, esta serie sigue la historia de Amaranto Molina (Vives), un profesor de música poco convencional que comienza a dar clases en una escuela de música que solo presta atención a los estudiantes ‘buenos’ desde el punto de vista comercial. Cada año, el director elige a cinco jóenes, apodados The High Tones, para formar parte de la banda de la escuela. Molina, se centrará en aquellos cuyo talento no es apreciado, The Low Tones, y se embarcarán en un increíble viaje musical. Estreno 22 de febrero

Noche de chicas (Vix+)

Con Aislinn Derbez como protagonista, este thriller en formato de miniserie promete sumergir al público desde el primer momento en su tensión dramática. Se trata de una historia de amistad y venganza en la que las mujeres pasan de ser víctimas a verdugas. Cinco amigas hacen un viaje sin anticipar que una de ellas planeó durante meses su venganza de tres hombres. Cuando el resto se entera, sólo le quedan dos opciones: convencerlas de que miren hacia otro lado o unirse a su plan. Estreno: 24 de febrero

Pobre Diablo (HBO Max)

Se trata de la primera serie de animación original para el público adulto de la plataforma, y es una producción española. El protagonista es Stan, un chico de lo más normal, menos por el hecho de que es el Anticristo. Aunque le corresponde asumir la tarea de sembrar el caos y el terror en a¿la humanidad, esto no le apetece, lo único que él quiere es cantar y bailar en un musical de Broadway. Estreno: 17 de febrero

The Consultant (Prime Video)

Esta serie de comedia y suspenso explora la siniestra relación jefe-empleado. Cuando se contrata a un nuevo y misterioso consultor, Regus Patoff (Christoph Waltz) para mejorar el negocio de un estudio de videojuegos en Los Ángeles, los empleados experimentan nuevas demandas y desafíos que ponen todo en duda... incluso sus vidas. Estreno: 24 de febrero

Liaison (AppleTV+)

De acuerdo con la plataforma, se trata de un es un thriller en formato de serie que explora cómo los errores del pasado tienen el potencial de destruir el futuro. Esta premisa se combina con una trama impredecible de múltiples capas donde el espionaje y la intriga política se enfrentan a una historia de amor apasionado y duradero. Estreno: 24 de febrero

Perfect Match (Netflix)

Se trata de un reality show, grabado en las paradisíacas playas de Panamá, en el cual se busca que los participantes, 23 jóvenes solteros, encuentren a su pareja perfecta. Todos son exconcursantes de los programas Too Hot to Handle, Love Is Blind, The Circle y deberán internarse juntos en una villa de lujo, con la esperanza de emparejarse con su media naranja. Estreno: 21 de febrero