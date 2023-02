Monica Barbaro, de ‘Top Gun: Maverick’ a los brazos de Diego Boneta

Aún estás a tiempo para armar un plan para este San Valentín al lado de tu one & only. La película At midnight, de Diego Boneta y Monica Barbaro ya se encuentra disponible en Paramount+. El filme, bajo la dirección de Jonah Feingold, cuenta la historia de Alejandro (Boneta), quien ve su vida transformada con la llegada de Sophie Wilder (Barbaro).

©GettyImages



Monica Barbaro y Diego Boneta

Sophie es una súper estrella de Hollywood que, con motivo de su nuevo proyecto, se instala en un lujoso hotel de México donde Alejandro ejerce las labores de gerente junior. Para la actriz, todo ha comenzado a desmoronarse desde que descubriera que su novio y coestrella le ha sido infiel en pleno rodaje. Sin embargo, Sophie pronto forja una relación amistosa con Alejandro, que después se transforma en una historia de amor con toques muy mexicanos.

©Paramount+



Diego Boneta y Monica Barbaro en ‘At Midnight’

Mira aquí el tráiler:

Quizá el rostro de Monica Barbaro te sea familiar, ya que recién apareció en otra gran producción de Hollywod, Top Gun: Maverick, al lado de Tom Cruise y Miles Teller. En la película de drama y acción, Monica da vida a la teniente Natasha ‘Phoenix’, una piloto de F/A-18F.

Como parte del elenco, es probable que veamos a Monica Barbaro en la próxima entrega de los Premios Oscar, la cual se llevará a cabo el 12 de marzo. Top Gun: Maverick tiene seis nominaciones como Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Canción (Hold my Hand de Lady Gaga) y Mejores Efectos Especiales.

©GettyImages



Monica Barbaro en la pasada entrega de los Golden Globes con un vestido strapless de tul rojo de Dolce & Gabbana

Uno de los primeros trabajos de Monica fue en la serie de televisión UnReal(Lifetime) en su personaje como Yael. También ha aparecido en Chicago Justice (NBC) como Anna Valdez. Ademas de eso, en 2018 dio vida al personaje de Cora Vasquez en la serie The Good Cop, al lado de Josh Groban y Tony Danza.

