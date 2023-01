Bárbara de Regil nos adentra en el mundo de ‘Sofía’, su personaje en ‘Cabo’

Cuéntanos de ‘Cabo: Desear con el Cuerpo y Amar con el Alma’, esta nueva versión de una historia que el público ama

“Todo proyecto tiene sus cambios, aunque sea la misma historia, las actuaciones son distintas, los personajes son distintos. Y sobre todo, en el set le damos otra historia totalmente diferente.

De esta historia, no vi las anteriores. ¡Qué bueno! Porque no me llené de nada la cabeza, pero esta historia está increíble.

Las locaciones son espectaculares. En Los Cabos, casi no se hacen proyectos allá y los atardeceres son lo más hermoso que he visto en mi vida”.