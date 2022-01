En sus redes sociales, Bárbara de Regil suele compartir viejas fotografías de sus primeros días como mamá, siendo apenas una adolescente.

Sobre esta etapa de su vida, Bárbara habló en un post en Instagram:

“Yo a los 16 años ya era Mamá... Y me convertí en la MUJER que normalmente estaría por convertirme ahora ... pero No .... la vida me regalo una pila que se mete en el corazón , en el Alma y en la cabeza , la vida me regalo una compañera ... pero lo más importante... esta compañera me dio algo que se llama FUERZA , PODER, DECISIÓN ... Porque ser mamá a esa edad o ser mamá Soltera ( que las dos fueron mi caso )Te da una fuerza y un poder emocional IRREAL...”.