Karol G nos trae ‘Cairo’, Maluma estrena ‘Tukoh Taka’ y Emilia canta ‘Underground’

Kiko el Crazy - Rapo Un Cuero

El lanzamiento de Rapo Un Cuero va acompañado por el estreno del videoclip. La colorida pieza audio visual fue grabada en República Dominicana bajo la dirección de Anyelo Santiago y la cual refleja la conexión que estos dos exponentes dominicanos tiene con su público, ya que la escenografía fue una fiesta rodeados de un gran grupo de chicas con quienes transmiten un mensaje sensual y picante.

Daaz - Que se Acabe el Mundo Por Favor

En este nuevo tema, DAAZ hace un llamado al gobierno, la religión y a la crítica social, Que Se Acabe El Mundo Por Favor; es una expresión honesta del cantautor en la que plasma sus sentimientos de querer que el mundo en el que vivimos se acabe. Abre con la dura realidad “el mundo no está tan jodido, están los que la habitan”, y sigue profundizando en las razones de su atrevida declaración. Para DAAZ, no hay nada más importante que disfrutar de los placeres sencillos de la vida y apreciar lo que uno tiene. Vivimos en un mundo en el que la gente quiere ser algo que no es y juzga a los demás.