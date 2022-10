¿Quién dijo que la comedia y el activismo no pueden ir de la mano? Esta comediante argentina ha hecho de la risa un medio para compartir sus ideas sobre el feminismo, las libertades y derechos de la mujer. Con estudios en música y teatro, esta humorista argentina saltó a la fama hace varios años gracias a un video que colgó en YouTube en el que hablaba -con su particular estilo- sobre la ruptura con su novio. Hoy, además de tener en su trayectoria algunos trabajos como guionista y actriz, Malena es reconocida por su original forma de hacer stand up. Con el especial Estupidez compleja, disponible también en Netflix, puedes darte una probadita el original humor con el que esta argentina aborda temas como la sexualidad, el lenguaje y algunos más polémicos.