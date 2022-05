Héctor Sandarti opina sobre la salida de Mayeli Alonso: ‘Aunque haya sido la primera eliminada, salió ganando’

¿Qué consejo le darías a Mayeli Alonso para sobreponerse a esta eliminación?

Yo le diría: ‘agradece y aprovecha esta exposición tan pequeña pero tan buena que te dio ‘La Casa de los Famosos’’. Yo creo a mucha gente le gustó su historia y nos identificamos con ella. Toda la gente de Los Ángeles y la Costa Oeste que conocen un poco más a Mayeli, saben lo que ha vivido y saben la calidad de mujer qué es. Hoy la conocen más personas, incluso en otras ciudades dónde no la conocían. Creo que ese es un punto a su favor, para mí, en lo particular, aunque haya sido la primera eliminada, Mayeli salió ganando.

En el caso mío, yo estuve 49 días (en la casa de Big Brother VIP), yo no gané. Fui el último eliminado antes de la final. Sin embargo, hoy día yo te puedo decir que de todos los que entramos en mi grupo, yo soy el ganador, porque hoy, la carrrera, el nombre que yo tengo y que me dio haber estado dentro de una casa como esta, la verdad me dio un ‘upgrade’ en mi carrera y me acercó al público de una manera que nunca había sucedido, y que al día de hoy sigo recibiendo los beneficios.