Christian Nodal le canta al desamor, Belinda estrena ‘Edén’, Taylor Swift ‘This Love’ y Alex Fernández honra su paternidad

¿Necesitas un pretexto para bailar y divertirte este fin de semana? ¡Aquí te damos muchos! Empezando con Tini y La Triple T, su primera canción en solitario desde hace tiempo. Si quieres ponerte nostálgico, Talor Swift acaba de lanzar This Love (Taylor’s Version) de su disco 1989. Si prefieres algo más movido y que te haga viajar junto a nuevos personajes, escucha Edén, de Belinda. Aunque si prefieres cantarle al desamor, Christian Nodal trae Vivo en el 6. ¿Y por qué no? El lado más tierno de la vida llega esta semana con Alex Fernández y El Mejor Regalo, la canción que compuso para su bebita de un mes, Mía.

Christian Nodal - Vivo en el 6

El mexicano estrena uno de los más poéticos temas en su carrera, uno al que imprime su sello personal: el mariacheño. “Me despido oficialmente del amor porque no se me da/ Desde ahora será amigo del alcohol y la soledad”, así es como inicia esta nueva canción de Nodal con la que recomienda a sus seguidores cantar con un trago en la mano, y dedicándola a todos aquellos con una historia de amor y desamor.

Taylor Swift - This Love (Taylor’s Version)

Taylor Swift no ha dejado de trabajar regrabando los temas de sus discos pasados, y esta vez parece que es seguro que el próximo en estrenar será 1989. Ante las especulaciones e easter eggs en sus videos recientes con temas de Red, la cantante parece asegurar que la nueva versión de su álbum de 2014 verá la luz muy pronto. Y es que este viernes lanza This Love (Taylor’s Version), incluida en ese disco, canción que también forma parte de la banda sonora de la serie The Summer I Turned Pretty.

Belinda- Eden

Junto al estreno de su serie, Bienvenidos al Edén, Belinda tiene un nuevo tema musical. Se trata de Eden, el tema que podremos escuchar al inicio de la serie, además de otra canción que compuso para la producción, y que podremos escuchar en alguno de los capítulos. ¡Estamos listos para adentrarnos a esta historia!