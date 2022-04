Sebastián y Emiliano Zurita regresan con las mejores experiencias sobre ‘Cómo Sobrevivir Soltero’

Precisamente, a veces la gente quiere que todos tengan pareja, se casen, tengan hijos, etc... ¡Pero no es fácil! Porque a cierta edad ya no te encuentras con el soltero codiciado, ya hay divorcios, hijos de por medio, etc. ¿Qué le dirían a quienes tienen miedo de ese futuro?

Emiliano: “En la serie vemos que son puntos de vista distintos y todos son válidos. Hay gente que quiere pareja, hijos. Hay otros que no. Hay gente que quiere tener una pareja, pero no estar casados. Y en la serie te plantea un mundo moderno, que hoy en día no es requisito nada, como antes se sentía. Es muy fresco verlo porque te identificas desde cualquier punto de vista, especialmente en la segunda temporada, porque es muy bonito ver cómo se pone a prueba lo que quieren o lo que creían que eran en la primera. “También te deja ver que está bien cambiar de parecer. Quizá no quieres una pareja, pero encontraste a alguien que te mueve y lo quieres intentar. Y si no funciona, también está bien. Para mí eso es lo más valioso de la serie, presentarte todos esos puntos de vista y dejarte ver que puedes vivir tu vida como quieres sin escuchar a nadie. Desde tu casita puedes ver lo que puede salir mal y te diviertes viendo ese sufrimiento de otros“.