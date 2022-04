Lele Pons y Kim Loaiza nos empoderan con ‘Piketona’, Nacho cumple un sueño de su infancia y Daddy Yankee canta con Bad Bunny

Lele Pons y Kimberly Loaiza nos tienen bailando esta semana, ¡y ese ritmo podría durar hasta el verano! Las dos influencers nos sorprendieron esta semana con su tema Piketona, una canción que habla de la independencia femenina y cómo va de la mano de la diversión. Nacho, por su parte, llega con Nacho Folklórico, un disco que soñó desde que era pequeño, lleno de joropo que seguro te harán mover en la pista de baile. Además, Daddy Yankee está con todo en la última etapa de su carrera musical, cantando junto a Bad BunnyX Última Vez.

Del lado anglo recordamos una etapa musical noventera con el aniversario 25 de Song 2, de Blur (Woo-hoo). Camila Cabello se vuelve una Psychofreak al lado de Willow Smith, mientras Interpol nos llena de nuevos sonidos muy a su estilo en Toni, y Pink Floyd rompe un silencio de 28 años para apoyar a Ucraia con la canción Hey Hey Rise Up. ¡Súbele al volumen y déjate llevar por todos estos ritmos!

Lele Pons & Kim Loaiza - Piketona

¡Un dúo que nos llena de ritmo! Dos de las grandes influencers que demuestran que tienen talento para la música. Y lo demuestran con Piketona, una canción que combina el reggaetón con lo electrónico para dar un buen mensaje: “Esta mami no necesita corona”, ¡ouch! Por si fuera poco, el video tiene invitados especiales que seguro reconoces, como Kunno, Brianda Deyanara y Macarena Achaga.

Camila Cabello - Familia

La artista de origen cubano se reencuentra con sus raíces con este nuevo álbum del que ya hemos podido escuchar temas como Don’t Go Yet o Bam Bam -junto a Ed Sheeran-. Para ella fue una catarsis ya que entró sin ganas al estudio, pero hizo del proceso creativo su mejor medicina para mejorar su salud mental. Y ahora nos trae Psychofreak, junto a Willow, la hija de Will Smith.

Nacho - Nacho Folklórico

Con 10 canciones de joropo, folclore venezolano-colombiano, Nacho cumple uno de los sueños que tenía desde niño. El joropo siempre ha rodeado la vida de Nacho. Es la música que escucha y canta su familia materna, los ritmos con los que competía en los festivales de canto de los colegios a los que asistía, y la base de su formación como músico y parte de sus raíces culturales.