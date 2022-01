Top 10: las canciones que nos hicieron bailar en 2021

Maluma & The Weeknd - Hawái

Esa canción que no puede faltar en la fiesta. Tiene de todo: buen ritmo, la historia de amor y despedida, la sutil atención que aún le damos al ex y ese detalle de las redes sociales que no podemos dejar pasar al ver las publicaciones de la persona que aún nos llama la atención. ¡Ouch!

Bad Bunny & Rosalía - La Noche De Anoche

Esa colaboración que nos hizo suspirar. La canción la escribieron los dos y llegó al mundo justo el 14 de febrero para ponernos a suspirar.