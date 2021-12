Kiara Liz revela que ha vivido situaciones de acoso y cómo las ha superado

¿Cómo fue esta convivencia con Fabián Ríos y el elenco de la película?

Fue increíble... Fabián es un actor ya consagrado, lo hemos visto en películas y novelas haciendo de todo y tal cual, yo me lo imaginé en el momento en que nos encontramos para hacer la primera lectura, él súper espontáneo, alegre. Simepre me decía, ‘vamos a jugar, Kiara. Vamos a divertirnos’. Me acuerdo que el primer día yo estaba nerviosa y él me estaba tratando de calmar. Él simpre a la disposición de ayudarme, de darme le consejo que yo necesitaba y de preguntarme, ‘¿qué haras depsués de esto?, ¿cuáles son tus planes?’. Juan Pablo Llano, Ximena Córdoba, el director Jaime Segura, toda la producción, siempre me dio la mano y me apoyó y se vivió toda esta emoción conmigo de que fue mi primera película. De verdad que fue una experiencia muy, muy bonita.