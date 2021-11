Fabián Ríos cierra la puerta a personajes violentos con la película ‘Millonario sin Amor’

¿Cómo fue la experiencia de dar vida a Juan Pablo en ‘Millonario sin Amor’?

Fue una experiencia increíble porque, poder uno hacer comedia romántica en estos tiempos y con uno de los personajes que yo quería interpretar, prácticamente estuve sin poder dormir, yo estaba llorando (de emoción) ya casi empezando a rodar, me divierte mucho mi trabajo y me encanta sobre todo este tipo de historias. Yo había prometido que iba a hacer proyectos donde nunca más en la vida les iba a tapar los ojos a mis hijos para que me vieran. Entonces, esto es una de las cosas por las que me siento muy orgulloso. Ya estoy contando los días para que mis hijos puedan ver la película.