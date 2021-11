Viernes de Música Nueva: Becky G, Anuel AA, Carlos Rivera

Ñejo, Nicky Jam & Silvestre Dangond - Muy Feliz

Recién ganó su segundo Latin Grammy, y hoy llega con un nuevo tema junto a dos grandes del reggaetón. “Hoy me siento bien happy, quisiera darle mil besito’ a mi sobrino, a mami y a papi. Y el que venga negativo, no le haga’ caso, mejor dale un abrazo, que no estamo pa’ atraso”, expresa en la canción, un tema que puedes cantar en esos días en los que el mundo pinta de otro color.

Leiva & Elsa y Elmar - Flecha

Enmarcada dentro de un sugestivo Sonido Philadelphia, Flecha ofrece una señalada querencia afroamericana de funk y soul 70’s recorriendo todo su esqueleto, arrebatadores arreglos de cuerdas que desde el cielo de la discoteca hacen girar la bola de cristal que contempla la danza de pechos atravesados por sentimientos encontrados.