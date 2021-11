Viernes de Música Nueva: Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Maluma y Lucero Mijares

Un viernes más, ¡y cargado de música! La nostalgia se vuelve a hacer presente con Maná y Alejandro Fernández cantando Mariposa Traicionera. Pero también hay nuevos temas como Somos Nada de Christina Aguilera, y la colaboración de JLo con Maluma en On My Way, el soudntrack de Marry Me.

Manuel Mijares y Lucero unen sus voces a la de su hija, Lucero Mijares, para adelantarnos la Navidad con el clásico Noche de Paz. Y Sin Bandera nos vuelve a poner en el camino del romance con Ahora sé.

Christina Aguilera - Somos Nada

Christina Aguilera de nuevo sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su poderosa balada en español titulada Somos Nada. El sencillo fue lanzado minutos después de su regreso triunfal a la ceremonia del Latin GRAMMY® por primera vez en más de dos décadas. Una coautoría de Mario Domm (Camila), la canción habla sobre la importancia de la fuerza interior, del empoderamiento y de tomar riesgos, aunque la situación sea oscura o difícil.

Jennifer Lopez y Maluma - On My Way

El regreso de Jennifer Lopez a las comedias románticas del cine viene acompañado de esta canción en la que colabora con el Pretty Boy. La cinta, Marry Me, llegará en febrero próximo, justo para celebrar San Valentín, pero desde hoy nos podemos ir aprendiendo esta canción que todos van a querer cantar.

Anitta, Bia y Jarina de Marco - Suéltate

Un poderoso trío que se suma al soundtrack de la cinta animada, Sing 2. No sólo eso, la canción empieza a pegar fuerte en las redes sociales con el #SueltateChallenge, un reto que Lele Pons y Juanpa Zurita ya hicieron.