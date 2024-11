Dulce María cuenta por qué no se sumó a la demanda de RBD: 'Tenemos diferentes perspectivas'

El pasado 4 de octubre, en el marco del Día mundial de RBD, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, anunciaron la victoria legal en el proceso que los tres iniciaron en contra de su ex mánager, Guillermo Rosas, una querella en la que llamó la atención que los nombres de Dulce María y Anahí no aparecieran, una incógnita que ha despejado Dulce quien, por fin rompió el silencio y dio a conocer por qué no formó parte de este proceso en el que la ley le dio la razón a los cantantes. A poco más de un mes de haber concluido la batalla en los juzgados, la cantante le contó a la prensa por qué no se sumó a esta inconformidad de la agrupación.

© Getty Images Dulce María reveló que cada integrante de RBD tiene su propia visión de la situación.

¿Por qué ella no está en la demanda?

Por primera vez, Dulce rompió el silencio sobre este tema: "Tenemos diferentes perspectivas de todo lo que ha sucedido, entonces, cada quien está actuando de la manera que lo cree mejor y lo cree más justo, hay cosas de las que todavía no puedo hablar, porque siguen en el aire", confesó en entrevista para Ventaneando.

La cantante dio a conocer que se ha mantenido alejada de los detalles entorno a esta demanda, debido a que se interpuso en el extranjero, por lo que prefirió no comentar sobre ese proceso: "Es algo legal que se está llevando en Estados Unidos, ni siquiera es aquí, entonces, hay muchas cosas que en algún momento podré decirles", añadió.

© Getty Images La cantante cerró toda posibilidad de un posible reencuentro en el futuro.

Cierra un ciclo

Dulce aceptó que fue mágico lo que RBD experimentó con el Soy Rebelde Tour; sin embargo, tras los problemas legales con la gira, muchos planes han quedado en el aire, como los temas musicales que grabaron antes de la gira: "La verdad no lo sé, no tengo una respuesta para eso", dijo cuando le preguntaron su algún día saldrán a la luz.

Aunque Christopher Uckermann dejó entrever que, con la resolución legal, podría haber una esperanza de que la agrupación se vuelva a reunir, Dulce negó esta posibilidad: "Cerramos un ciclo, creo que hay que estar agradecidos por todo lo que pudimos compartir con los fans algo que se veía tan inalcanzable, que era hace eso, lo pudimos hacer y vivirlo una segunda vez".

Su regreso a la música

Más que sentirse triste porque terminó, Dulce saca lo más positivo de la experiencia y lo atesora: "Al ser tan diferente, al estar tan alejados por tanto tiempo y que se lograra eso, creo que deberíamos estar infinitamente agradecidos con la gente que lo hizo posible, con toda la gente detrás del escenario y eso es con lo que me quiero quedar".

Dulce María se convirtió en la primera ex integrante de RBD en dar vuelta a la página y, este 14 de noviembre, realizó el lanzamiento oficial de Ojalá, el tema con el que retoma su carrera de solista, un proyecto en el que se desea enfocar: "Es un honor que compartas esta gran canción que ha tocado miles de corazones conmigo. Espero que cada frase les toque el alma como a mí", compartió la cantante en redes sociales.