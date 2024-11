¡Se viene la segunda parte! Jacky Bracamontes prepara la nueva entrega de sus memorias

Hace siete años, Jacky Bracamontes debutó en el mundo de las letras con su libro, La pasarela de mi vida, una título que alcanzó altos niveles de popularidad debido a las revelaciones que la ex reina de belleza, actriz y conductora, realizó en sus páginas donde, como nunca, habló de amores del pasado como William Levy, uno de los capítulos más comentados de este tomo. Para sorpresa de sus seguidores, Jacky, quien este fin de semana conducirá la gala de Miss Universo, que este año se llevará a cabo en la Ciudad de México, anunció que en el 2025 lanzará la segunda parte de sus memorias.

© Getty Images La conductora anunció que el próximo año retomará su faceta como escritora.

¡Lista pasara seguir con el relato!

Durante uno de los eventos, en torno a Miss Universo, Jacky Bracamontes reveló, en entrevista con el programa Venga la Alegría, que el próximo año tendrá lista la segunda entrega de su libro, con el que promete, causar el mismo furor, que con el primero: "Sí, está dentro de mis planes el hacer la segunda parte de La pasarela de mi vida", anunció.

Motivada por una razón muy especial, Jacky quiere que sus cinco hijas se sientan incluidas en este proyecto donde ha plasmado sus memorias más dolorosas, como el sensible fallecimiento de su hijo Martín: "Ese libro terminó cuando estaba embarazada de Renata y, por ejemplo, mis gemelas, el día de mañana me van a decir: 'Oye mamá, ¿yo no existo o qué?".

© IG @jackybrv La conductora adelantó que la segunda parte de su libro, es un proyecto que lanzará el próximo año.

Todavía tiene mucho qué decir

La tapatía quiso esperar unos años para tener más material de qué hablar en esta segunda entrega, donde quiere contar más sobre su vida familiar y de su labor como mamá de cinco niñas y profesionista: "Estoy acumulando vivencias y esa Pasarela de la vida II va a venir", reconoció, emocionada de reencontrarse con el público que leyó la primera entrega.

Sobre los momentos complicados que ha tenido que enfrentar y que plasmó en su libro, dijo: "Todos los tropiezos en la vida, para cualquier persona, nos hace crecer y yo no he sido la excepción, nos hace aprender, así que esos golpes claro que te mandan de regreso a la tierra en tres patadas".

© IG @jackybrv La tapatía confesó que, de la primera entrega de sus memorias, el capítulo que más trabajo le costó fue en el que recordó la partida de su hijo Martín.

El capitulo más difícil de su primer libro

Cuando Jacky lanzó La pasarela de mi vida, provocó un gran revuelo con las confesiones que hizo, una situación de que habló durante una visita al programa Hoy, en aquella época: "En la parte de los novios, Martín me dijo: 'Yo voy a leer el libro, pero me voy a saltar esa parte'. Cuando lo escribí, la parte de las parejas me costó muchísimo trabajo redactarlo, porque, como dices, es algo muy personal, involucra a otras personas y no siempre fueron cosas positivas".

A pesar de representar un gran reto en su carrera, Jacky tomó el camino de la sinceridad y decidió ser lo más transparente posible con sus lectores: "Es parte de mi vida y esta es La pasarela de mi vida y claro que lo tuve que poner. La ex reina de belleza, admitió que recordar lo doloroso que fue la partida de su hijo, fue lo más complicado de escribir: "Me costó muchísimo trabajo ponerlo en palabras y redactarlo para este libro, lo leí cinco veces y las cinco me tocó llorar", confesó.