Ana Brenda Contreras se sincera sobre la pérdida de su bebé: 'No deja de ser un duelo'

A principios de septiembre pasado, Ana Brenda Contreras compartió la dolorosa noticia de la pérdida del bebé que esperaba. Sensible, la actriz dirigió un mensaje en el que además mostró su empatía con las mujeres a quienes ha tocado esta situación, palabras de aliento y fortaleza en un instante del todo difícil. Luego de dos meses de destapar la noticia, la actriz se ha sincerado sobre cómo se encuentra en estos instantes, en los que ha podido asimilar lo sucedido, consciente de la importancia de visibilizar estas pérdidas que también afectan de manera profunda a quienes las padecen, según explicó.

Ana Brenda habla de su duelo

Con el corazón en la mano, Ana Brenda reveló cómo se encuentra en este instante, a un tiempo de ese suceso que la tocó de manera profunda. “Lo que quise compartir ya lo compartí, es un duelo, no deja de ser un duelo y todos los duelos no tienen una manera de ser específica. Pero sobre todo este es particular por lo que yo ponía ahí, que generalmente lo hacemos menos porque tal vez no conociste a tu hijo…”, dijo la intérprete, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

En ese sentido, Ana Brenda también hizo énfasis en la importancia de tocar públicamente este tipo de situaciones, siendo empática con otras mujeres que han resultado afectada por acontecimientos similares. “Justo por eso lo compartí, para que más mujeres no se sientan solas y no sientan que su duelo es menos importante solamente porque las personas no lo tenemos tan presente…”, expresó durante esa conversación en la que se dejó ver tranquila y con la disposición de abordar el tema frente a las cámaras.

Pide mayor empatía

Ante lo complejo que es para muchas mujeres tomar la decisión de ser madres, Ana Brenda puso de frente la empatía que debe existir por parte de los otros, pues este es un tema bastante sensible y complejo. “De por sí es vulnerable esa situación, creo que es algo de naturaleza que nos pasa a las mujeres y yo creo que no es una cosa personal, no es una cosa de señalar a la gente y decirle: ‘Me violentaste’. Creo yo, en mi humilde opinión, hacer conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como mujeres, de las situaciones en las que estamos que de repente no siempre se saben, y cómo de repente nuestros comentarios, preguntas o cosas que asumimos pueden afectar emocionalmente a una persona…”.

De hecho, la intérprete recordó cómo poco después de lo que le sucedió, lo cual había mantenido en secreto, tuvo una charla con la prensa, un espacio en el que los reporteros tocaron el tema de la maternidad. “Literalmente fue lo que a mí me pasó, que un día antes había yo perdido al bebé y al siguiente día me topé con la prensa. Que ojo, los adoro y lo saben, pero no tienen idea, pero igual eso pasa con tíos, con primos, con los suegros, con todo el mundo, que te preguntan: ‘¿Para cuándo el bebé?’…”, recordó.