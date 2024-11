Los detalles del acuerdo de divorcio de Chiara Ferragni y Fedez

El pasado mes de febrero dio a conocer que Chiara Ferragni y Fedez habían decidido tomar caminos separados, poniendo fin a un matrimonio de seis años. La separación causó gran revuelo, y de inmediato circularon un sinfín de versiones sobre las supuestas razones que había detrás. En medio de los rumores, la influencer y el cantante se enfrascaron en una batalla en los tribunales para definir los términos de la manutención de sus dos hijos y su esquema de convivencia. Sin embargo, finalmente la expareja ha logrado a un acuerdo, del cual se han dado a conocer los detalles.

© Getty Images En febrero se dio a conocer la separación de Chiara y Fedez.

La abogada de Chiara, Daniela Missaglia, así como los tres abogados del rapero, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone y Andrea Pietrolucci, emitieron un comunicado conjunto en el que dieron a conocer el arreglo al que llegaron sus representados. “Presentaremos en breve el acuerdo de separación que será aprobado por el Tribunal de Milán, que pronunciará el divorcio después de seis meses, poniendo punto y final a la historia de una de las parejas más queridas y mediáticas de los últimos años”, indica el texto citado por medios como el diario italiano Corriere della Sera.

“Leone y Vittoria permanecerán con mamá y papá durante aproximadamente los mismos períodos, durante los cuales cada padre se hará cargo de su manutención”, explica el comunicado. “Fedez, como él mismo había solicitado, también pagará, directa e íntegramente, los colegios, gastos médicos y gastos de sus actividades deportivas”, agrega.

© Instagram @chiaraferragni Chiara y Fedez son padres de Vittoria y Leone.

El acuerdo señala también que, con el fin de proteger al máximo a sus pequeños, la influencer y el rapero pactaron que deberán “pedirse permiso mutuamente” cuando quieran publicar fotos o videos de ellos en redes sociales.

Si bien lo que la pareja siempre priorizó fue el bienestar de sus hijos, tan pronto como se conoció el acuerdo se señaló a Fedez había como el gran ganador del enfrentamiento en los tribunales. La razón de ello es que no se le exigirá pagar una pensión alimenticia que Chiara había solicitado inicialmente por una suma de 20 mil euros mensuales para sus hijos (poco más de 21 mil dólares).

© Instagram @chiaraferragni Chiara y Fedez se separaron después de casi seis años de matrimonio.

Los abogados del cantante impugnaron la solicitud de Ferragni y el juez falló a su favor. Según ha reportado la prensa italiana, se determinó que Chiara, por su situación financiera, estaba en condiciones de cubrir sin problemas los gastos. Sin embargo, también se dio a conocer que la abogada de la influencer había señalado que su clienta había renunciado a la pensión “en un acto de conciliación y sentido común” para agilizar el proceso. Previamente se había informado que las reuniones entre la expareja estaban resultando tensas, por lo que no es de sorprender que hayan hecho lo posible por poner concluir el proceso.

Las razones detrás de la separación

Tras confirmarse su separación a finales de febrero, Chiara apareció en el programa Che Tempo Che Fa (Canal 9) donde admitió haber atravesado por crisis en su matrimonio con Fedez, pero reconoció que “esta es una situación un poco más fuerte”.

© Getty Images Chiara y Fedez fueron blanco de rumores a raíz de su separación.

Por su parte, el cantante habló en abril sobre su ruptura en una visita la emisión Belve (Rai2). “Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y lamentablemente no aguantamos”, admitió el cantante. Si bien no quiso ahondar sobre el momento exacto en que el matrimonio se volvió insostenible, sí reconoció que la polémica denominada ‘Pandoro Gate’ en la que Ferragni se vio envuelta, afectó su vida en pareja. “Sí, sí, sí”, dijo a la anfitriona, para luego aclarar: “No es la razón por la que rompimos”.

Fedez también se refirió los rumores de una supuesta infidelidad suya. “Me hace reír. Hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica, pero, ¿con qué ligereza se le llama rompe hogares?”, expuso.