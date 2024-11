Ale Capetillo revela cuándo y en dónde será su boda con Nader Shoueiry

La boda de Ale Capetillo y Nader Shouery ha comenzado a tomar forma. Luego de haberse comprometido, en julio pasado, y de haber construído una sólida relación de poco más de dos años, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se encuentra en medio de los preparativos para su gran día al lado de Nader, por lo que poco a poco ha ido compartiendo algunos detalles de la organización de este evento. De hecho, recientemente la influencer sorprendió a sus seguidores al revelar el lugar y la fecha en el que se llevará a cabo su boda, una fecha que ha pedido a sus seguidores marcar en sus calendarios, pues dijo, quiere que todos ellos sean parte de este momento tan especial en su vida.

© IG: @alecapetilloga Ale Capetillo y su prometido Nader se casarán el próximo año

A través de su perfil de Instagram, Ale compartió un video en blanco y negro en el que se dejó ver profundamente enamorada y cómplice de Nader. Caminando entre las calles de Madrid, ciudad en la que actualmente radica, la influencer y su futuro esposo han dejado en claro lo unidos que están y han refrendado su intención de seguir adelante y de la mano, por el resto de sus vidas. Además, al pie de dicha publicación, Capetillo finalmente reveló la fecha y el país en el que se llevará a cabo su esperada boda: "México 24-05-2025", emocionando a todos sus fans, quienes no han dejado de enviar sus felicitaciones a los futuros novios.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry ya tienen fecha para su boda View post on Instagram

Como era de esperarse, Ale Capetillo agradeció a sus fans por las muestras de cariño que le han hecho llegar tras su importante anuncio, por lo que incluso les prometió hacerlos parte de este día tan especial de alguna manera. "Vayan preparando sus vestidos, hermanas, porque no sé cómo le voy a hacer pero ustedes tienen que vivir esto ¡con nosotros! Las amamos gracias por todos sus bonitos mensajes", expresó conmovida.

El amor la sorprendió en Madrid

En septiembre del año pasado, Ale Capetillo publicó un texto en sus redes sociales, en el que reconoció que Cupido la sorprendió con esta relación: “Si me hubieran dicho hace tiempo que me enamoraría de alguien de otro continente, de otra cultura y que me estaría comunicando en inglés durante mi relación, jamás te hubiera comprado la historia y hoy estoy viajando y conociendo el mundo con mi compañero libanés. Si te dejas llevar la vida te sorprende”, escribió.

Cabe destacar, que durante una dinámica de preguntas y respuestas que Ale organizó en sus redes sociales, la influencer reveló cómo fue que conoció a su guapo novio. “Lo conocí en un bar, después él pensó que yo era de Marruecos y le dije: ‘No, hermano, soy latina, soy mexicana’”, relató la también modelo. “Luego nos vimos en la casa de un amigo que tenemos en común y después, por coincidencia, nos vimos en otro lugar. El chiste es que nos vimos muchas veces y el chico me pidió mi número”, siendo esta la historia de cómo fue que la vida los llevó a coincidir.