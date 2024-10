En honor a su abuela española, Ale Capetillo elige su primer accesorio de novia en Sevilla

Después de cuatro años de haber llegado a España, por fin, Ale Capetillo pudo cumplir la promesa que le hizo a doña María del Carmen Vázquez Alcaide, mejor conocida en las redes como su Yeya. Desde que decidió mudarse a La Madre Patria, la influencer tenía pendiente visitar Sevilla, la ciudad que vio nacer a su abuela paterna, quien le hizo una lista de lugares que debía conocer en su recorrido por la ciudad española. A través de su cuenta de Instagram, ha estado documentando los momentos más especiales de esta aventura, como su visita la casa donde creció su Yeya y los lugares donde solía comer y tomar café, pero sin duda, el sitio que robó su corazón fue la iglesia donde comenzó se casó y dio inicio su familia.

© @alecapetilloga La futura novia se encuentra en Sevilla conociendo la ciudad que vio nacer a su abuela paterna.

Una novia con mantilla

Además de los sitios importantes en la vida de su abuela, Ale quedó maravillada con un lugar que le recomendó y que resultó ser un gran descubrimiento, pues encontró el accesorio ideal para su boda. A su paso por una calle llena de tiendas sevillanas, la influencer ingresó, en busca de abanicos y salió con la matilla que usará el día de su boda. A través de un reel, Ale mostró cómo observando los accesorios de esta tienda, encontró el que será perfecto para uno de sus días más importantes en la vida: "No tendré ni vestido de novia aún, pero tengo claro que la mantilla estará", escribió como descripción de este clip donde vemos cómo la lleva.

Según contó en uno de los videos, la intención era únicamente probarse una mantilla, debido a que su abuela siempre había tenido la ilusión de verla luciendo una, fue entonces que le pidió a la tendera que le ayudara a colocarse una: "Su sueño era ver a su nieta usando la mantilla, así que le mandamos este video", escribió la influencer. Lo que no imaginaba Ale era que iba a quedar encantada con este accesorio muy español a través del cual, le hará un homenaje a su Yeya en su boda.

Primero, Ale portó la mantilla tradicional con peineta, una prenda que suelen usar las sevillanas para las fiestas; sin embargo, el sentido de la visita a esta tienda cambió, cuando le colocaron la mantilla con una corona, muy al estilo nupcial, fue entonces que supo que quiere llegar al altar con este accesorio que algunas novias en Sevilla usan en lugar del tradicional velo: "No sabía que me iba a enamorar tanto del momento mantilla para la boda", escribió en otra historia donde compartió varios looks de novia con este accesorio. Desde que Ale posó con la mantilla de novia, supo que había encontrado su primer accesorio nupcial: "Me encanta, ya me vi", dijo convencida la futura novia.

© IG @alecapetilloga Ale compartió en sus historias, esta entrañable foto de Eduardo Capetillo junto a su mamá.

Un viaje muy especial

Además del episodio de la mantilla, Ale ha publicado tres videos de este viaje a Sevilla con el que ha conquistado a sus seguidores, quienes se han mostrado muy curiosos por conocer todos los sitios de la lista de su Yeya: "Gracias de verdad por compartir conmigo algo tan emocionante de mi vida con tanta ilusión. Me llena de mucha gratitud su energía y ganas de querer saber más. Cuando encuentre el tiempo quiero tratar de contestar y leer lo más que puede en todos los reels y dms de esta aventura, porque para mi sorpresa han sido muchos y definitivamente quiero tratar de leerlos y contestar lo más que pueda. Es la Yeya de todos ahora", escribió en una de sus historias a manera de agradecimiento.