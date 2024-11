Al borde del llanto, Fernando del Rincón revela el luto que lo ha mantenido lejos de la televisión

Fernando del Rincón ha pasado por momentos muy complicados en su familia. Sincero, con el corazón roto y aún sin poder asimilar la situación, el periodista mexicano reveló el motivo porque que desde hace casi un mes se ha ausentado tanto de la televisión como de las redes sociales luego de que se viera obligado a interrumpir su trabajo en Madrid, España, para volver de emergencia a Estados Unidos.

© IG: @fdelrincon

"No sé ni por dónde empezar, es más no sabía si hacer esto o no. Les pido una disculpa por esta desaparición, pero hace menos de un mes mi amada madre nos dejó, murió el pasado 14 de octubre", dijo a través de un video en su perfil de Instagram, en donde se muestra visiblemente afectado a pesar de haberse grabado con poca luz.

Y agrega: "No ha pasado ni un mes que se me fue mi vieja y no había encontrado el valor ni la fuerza ni el ánimo para comunicarlo. Estaba tratando de solucionar primero mi duelo, mi luto, mi pérdida, mi dolor; un dolor que, por cierto, no sabía que existía, nunca imaginé que existiera un dolor como este, de perder a mi madre, Georgina".

Fernando aclaró que pocas personas sabían de lo que había sucedido, mientras otros más se cuestionaban los motivos que lo habían hecho volver repentinamente al lado de su familia. "La emergencia fue su partida", dijo con semblante serio.

Sobre el proceso de duelo que atraviesa, explicó: "Ha sido muy duro, les confieso que no acabo de encontrar consuelo ni resignación. Creo que es algo con lo que se tiene que aprender a vivir, si se puede vivir plenamente con una pérdida así tan grande, y tratando de honrar un poco las enseñanzas, la educación, el amor, la tenacidad, la valentía y la fuerza de mi madre".

Para el presentador de Conclusiones CNN, quien confirmó que esta semana regresaría frente a las cámaras, y expresó que no sabía si hacía bien en publicar el video que no le fue nada sencillo grabar. Para él, este ha sido un gran golpe que lo afectó al grado de no saber cómo comunicar la noticia a sus seguidores, quienes se habían mostrado preocupados por su ausencia. "Era necesario comunicarles la situación porque tiene un impacto en mi trabajo y las ausencias llaman la atención de muchas formas", dijo.

A lo largo de este tiempo, explicó que no estuvo contestando su teléfono ni mensajes de la gente que lo buscaba preocupada: "No estaba para nada ni para nadie". Además, detalló que, a pesar de todo, dará lo mejor se sí mismo aún estando de luto y con un gran hueco en su corazón. "Ella se fue de este plano, porque de mi ser nunca se irá", agregó.

Un dulce mensaje para su mamá

Tras haberse mantenido en silencio, Fernando no sólo encontró las palabras para compartir con sus seguidores el dolor tan grande que pesa en su alma, sino también para dedicar unas palabras para la mujer que tanto admiró y de quien hoy se despide con mucho amor: "Georgina del Rincón Garate, actriz, madre, amiga, esposa, abuela, hermana, hija. Mi universo entero", dijo.

Y al borde de las lágrimas, concluyó: "Fue un privilegio, madre. Gracias por el tiempo que me regalaste, por todo lo que me diste. Te amé, te amo y te amaré siempre, siempre". Con un nudo en la garganta, el presentador agradeció al público.