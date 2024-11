Nina Rubín, la fan número uno de su hermana Mía: 'Mi admiración es infinita'

Anoche, Mía Rubín protagonizó una de las presentaciones más importantes de su joven carrera, al abrir el concierto de Gloria Trevi en la Arena Ciudad de México, donde, por primer vez, cantó ante un público de más de 20 mil personas. En esta importante velada, la cantante contó con el apoyo de su hermana, Nina, en la primera fila, desde donde capturó los momentos más especiales de este concierto, que marca un antes y un después en la trayectoria de la mayor de las Rubín. A través de su cuenta de Instagram, Nina le dedicó un conmovedor mensaje en el que expresó la gran admiración que siente al verla convertida en toda una estrella.

© IG: @miarubin La joven actriz se mostró muy emocionada en el concierto de Gloria Trevi que abrió su hermana Mía.

La más orgullosa de su hermana

Para Nina fue muy especial presenciar este concierto en el que, por primera vez, Mía cantó sus éxitos ante una audiencia de este tamaño: "Mi estrella pop favorita, Diosa. Es tu momento Mía", se lee sobre una historia donde vemos a la hija mayor de Andrea Legarreta dándolo todo sobre el escenario.

Emocionada de poder aplaudir el trabajo de su hermana, Nina añadió: "Mi admiración es infinita, tu talento, dedicación, la forma en que lo disfrutas, no tiene precio. Te amo", le escribió en otra historia a Mía, quien desde muy pequeña mostró sus ganas de dedicarse a la música y continuar el legado de su papá, Erik Rubín.

© @miarubinlega La joven cantó sus éxitos ante un público de más de 20 mil personas.

La música de Nina

A pesar de que Nina también tiene talento musical, la joven ha decidido enfocarse en la actuación, en proyectos como la última producción de Carmen Armendáriz, El Precio de amar, un telenovela por la que decidió hacer una pausa en sus estudios: "Quiero prepararme en las cosas que me encantar y quiero tener tiempo para hacerlo", confesó, en julio pasado, al programa de Primera Mano, cuando inicio las grabaciones de esta historia.

A pesar de que su fuerte es la actuación, como Mía, Nina también muestra inclinación por la música; sin embargo, el concepto a través del cuál quiere mostrar su trabajo, es muy diferente al camino que eligió su hermana mayor: "Estoy pensando hacerlo anónimamente y no por un tema de que me dé pena o que no quiera que sepan quién soy (...) es cómo hacer una catarsis y decir, todas mis emociones aquí se las entrego", explicó.

© IG: @miarubinlega Nina colaboró como compositora en el disco de su hermana en el tema Reina de espadas.

Su aportación al disco de Mía

En la carrera de su hermana, Nina también se ha involucrado, como co-autora del tema Reina de espadas, que forma parte de la primera producción musical de Mía: "Mi papá me pidió que le ayudara con la letra, me la mandó, hice una idea de letra y temática, fue una pequeña huella, pero fue algo que a mí me encantó", contó la artista, hace unos meses cuando su hermana presentó su disco.

En esa ocasión, Nina dio a conocer que su trabajo musical es integral: "Tengo una plataforma en la que produzco todo, compongo, hago la letra, canto, a mi estilo, pero canto y quien encuentre la canción y la música, qué lo haga", comentó la joven de 17 años de edad.