Pati Chapoy explica por qué Daniel Bisogno tuvo que visitar el hospital

Después de dos meses de haber recibido un trasplante de hígado, Daniel Bisogno parecía estar listo para regresar a Ventaneando, donde el público lo esperaba este lunes 4 de noviembre; sin embargo, una nueva crisis de salud, le impidió cumplir con su palabra. Tal como lo prometió, en el programa que comanda, Pati Chapoy compartió nuevos detalles del estado de salud de su colaborador quien tuvo que visitar el hospital nuevamente para someterse a nuevos estudios médicos. La periodista aseguró que Daniel se encuentra bien, pues pudo regresar a casa.

© Instagram @bisognodaniel Daniel Bisogno tuvo que regresar al hospital después de una crisis que le impidió aparecer en 'Ventaneando'.

¿Cómo está el conductor?

Aunque tuvo que regresar al hospital, únicamente fue para hacerse algunos estudios: "Vamos a comentar la parte médica de Daniel Bisogno que, como le informamos ayer, tuvo una crisis, inmediatamente fue al hospital, le realizaron varios estudios y su hermana Ivette nos comenta que ya está, desde ayer quedó bien de los estudios, estable, regresó a su casa", explicó.

La titular de Ventaneando aseguró que ayer por la tarde, Daniel visitaría nuevamente el hospital para otra cita: "Hoy le practican una endoscopia. En cuanto sepamos cómo salió de la endoscopia se lo vamos a comentar, pero afortunadamente está en paz y bien", dijo Pati sobre la salud de Daniel, un tema de mucho interés para el público de su programa.

© Getty Images El presentador fue sometido a una colposcopia, estudio por el que tuvo que visitar el hospital.

El momento más difícil de la familia

Esta semana, se estrenó el podcast Let it Out Déjalo Salir, conducido por Tony Tiburcio, Alex Bisogno, hermano menor del conductor, habló por primera ocasión del difícil momento que tuvo que enfrentar la muerte de su mamá, en medio de la hospitalización de Daniel: "Ha sido el año más difícil de mi vida, todo lo malo que le puede suceder a una familia o a una persona, nos sucedió a nosotros. En cuestión de siete meses perdí a mi mamá, Daniel estaba hospitalizado, iba a recibir un trasplante de hígado. Ahorita, aparentemente, estamos cambiando de capítulo y creo que lo bueno está por venir", reconoció.

Alex explicó que, debido a que sus papás son personas de la tercera edad, decidió no comentarles sobre aquella hospitalización de Daniel; sin embargo, no pudo evitar que su mamá se enterara a través de los medios de comunicación: "Mi mamá no estaba enferma de gravedad, esto es lo más extraño, pero estaba con oxigeno en la casa recuperandose de una recaída que tuvo por el Covid, se entera que Daniel está hospitalizado y entonces mi mamá empieza a decir: 'Por favor Diosito lleváme a mí, él tiene una hija chiquita'. Sus deseos fueron ordenes, porque eso fue un miércoles y el sábado mi mamá falleció".

El acto más grande amor

El también conductor contó cómo, tras el fallecimiento de su madre, su hermano mejoró inexplicablemente: "Daniel estaba en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando fallece mi mamá, me hablan por teléfono y me dicen: 'Daniel acaba de despertar, ya fue extubado, ya está comiendo', todo era bueno". Alex dice estar seguro de que su madre dio la vida por su hermano: "Mi mamá, como cualquier mamá, era capaz de dar la vida por cualquiera de nosotros y Daniel estaba en una situación de vida o muerte, con una niña chiquita de 8 años".

© IG @bisognodaniel Por primera vez, Alex Bisogno, recordó cómo fue despedir a su mamá, en medio de la hospitalización de su hermano.

Tras despedir a su mamá, Alex que mostrar fortaleza ante su hermano a quien le pudo dar la noticia una semana después: "El mismo día que falleció mi madre tuve que limpiarme las lágrimas y entrar a verlo como si nada hubiera pasado". Narró también cómo fue el momento en el que le tuvo que dar la noticia de Daniel, antes de que se enterara por terceras personas en el hospital: "Fue muy fuerte, muy triste".

Conmovido, el presentador de Al Extremo, reconoció que, a pesar de la tristeza que siente por la partida de su mamá, está seguro de que tuvo que ver con la recuperación de Daniel: "Es la ley de la vida, perdí a una madre, pero gané al ángel más grande de mi vida, que me cuida y cuida a mi hermano, porque al final estoy seguro que mi mamá dio la vida por él".