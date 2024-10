Pati Chapoy revela a quién había elegido para ser su sucesora al frente de 'Ventaneando'

Ventaneando, el programa de espectáculos más popular en México, celebró en enero pasado 28 años de transmisiones por la frecuencia de Televisión Azteca. Con Pati Chapoy a la cabeza de esta producción, el espacio ha tenido que adaptarse a los tiempos, no solo en lo relacionado con el tratamiento del contenido informativo, sino también con la alineación de los diversos conductores que han formado parte del mismo. Segura del buen futuro que desea forjar para la emisión líder en entretenimiento, Chapoy incluso ha contemplado nombrar a su nueva sucesora, algo que pretendió trabajar hace algunos años, aunque eso no pudo ser posible debido a la mudanza de país de la presentadora a la que ella había fichado para cumplir con esa misión.

¿Quién iba a ser la sucesora de Pati?

Con total apertura, Pati, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta, acudieron como invitados al programa radiofónico de Jessie Cervantes en EXA, que de manera directa preguntó a Chapoy si había alguien a quien deseara tener en las filas de su programa. Ante tal cuestionamiento, la reconocida periodista de espectáculos no solo respondió a la pregunta, sino que además reveló el nombre de la persona a la que le habría gustado nombrar como su sucesora. “Las personas que están son las que he querido que estén. Lamenté mucho la salida de Mónica Garza, obviamente de Jimena Pérez, La Choco, porque antes de que ella tomara la decisión de irse a vivir a Madrid con su familia, yo había platicado con ella de que la quería preparar para que fuera mi sucesora dentro del programa…”, afirmó.

Pati hizo énfasis en los constantes cambios que ha tenido Ventaneando en ese sentido, pues a lo largo de sus 28 años de transmisiones han sido varios los conductores que han formado parte del equipo. “Así sucede, ella tomó una decisión muy personal de irse con su familia por el tema de su hijito y esa es también una parte que no se conoce de los conductores, también tienen derecho a irse porque ya no les gusta estar ahí, como fue el caso de Atala Sarmiento, como el caso personal de La Choco, más allá de los que se fueron creyendo que iban a tener más impulso o más éxito, como Juan José, Martha Figueroa, Álvaro Cueva…”, explicó. “Ellos tomaron la decisión de irse, que después no estén muy a gusto con esa decisión, ya no es cosa mía, pero creo que básicamente yo sí extraño a Mónica y a La Choco…”.

Echa por tierra los rumores

Pati aprovechó el espacio para poner en alto la buena relación que mantiene con sus excolaboradores, más allá de los rumores que pudieran surgir en diversos momentos. De hecho, Chapoy recordó cómo en el 25 aniversario del programa varios de ellos se enlazaron en videollamadas o acudieron al foro para conversar de su experiencia trabajando con ella, algo que la llena de total orgullo. “Con cada uno de los conductores que han estado en el programa hablé con ellos, pero no era la primera vez. Yo he seguido en comunicación con la mayoría, unos muchos más cercanos y otros menos cercanos. Martha no pudo ir porque estaba en Miami con su hijo, obviamente Atala en Barcelona, La Choco sí estuvo…”, dijo.

Sincera, Pati además contó cuál es la lógica que sigue al momento de hacer un balance del desempeño de sus colaboradores. “Sí fue algo muy lindo, sin embargo, yo creo que lo más importante en mi caso es el día anterior, no reviso los 28 años atrás, sino el día anterior qué fue bueno y qué no fue tan bueno…”, afirmó la periodista.