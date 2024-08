Tras cinco años en España, 'La Choco' y su familia regresan a su casa de la Ciudad de México

Hace poco más de cinco años, Jimena Pérez 'La Choco' y Rafa Sarmiento tomaron la decisión más desafiante de su vida. Con cierta incertidumbre, pero con la plena confianza en que estaban haciendo lo mejor para su familia y especialmente para su hijo menor, Iñaki, hicieron las maletas y comenzarón de nuevo, esta vez en Madrid, España, ciudad que se ha convertido en su segundo hogar. Sin embargo, no han dejado de extrañar a México, pues es aquí donde se encuentran sus raíces y por supuesto, toda su familia. Es por eso que ahora que se encuentran de visita en el país, la presentadora y su familia han visitado el lugar que alguna vez fue su hogar y recuperar algunas de las memorias más especiales que ahí construyeron.

© IG: @jimenachoco 'La Choco' se mostró emocionada por su reciente visita a México

A través de su perfil de Instagram, la presentadora compartió un video en el que mostró algunos de los instantes más especiales de su visita a la casa que habitaron hasta antes de mudarse a España. En el clip pudimos ver un recorrido por las distintas habitaciones de lo que fue alguna vez su hogar, lo que les permitió reconectar con sus raíces y con sus recuerdos. "Dicen que uno siempre regresa a dónde fue feliz, aunque sea solo de visita...", reveló la periodista en un mensaje que escribió debajo del video. "Después de cinco años viviendo fuera, volvimos a visitar nuestra casa y nos dio mucha nostalgia", agregó, dejando en claro que, aunque les dio mucho gusto volver, por ahora su vida está en Madrid.



Uno de los instantes más especiales que vivieron como familia al visitar su antigua casa se dio cuando Jimena y sus hijos descubrieron las marcas de crecimiento de Iker e Iñaki, sus dos hijos, pintadas en una pared, por lo que no perdieron la oportunidad de actualizarlas. "Siempre fue un lugar mágico, lleno de momentos maravillosos y claro que se nos salieron unas cuantas lagrimillas. Ahí nacieron los dos pequeños y encontrar que la persona que estaba ahí dejó las marcas de crecimiento de mis hijos además de un hermoso mensaje de agradecimiento nos estrujó el corazón. Gracias casa por tanto. Para la gente que pregunta, no regresamos a México todavía", expresó la intérprete.

Por su lado, Rafa Sarmiento también habló de lo significativo que fue para él poder reencontrarse con el que fue su hogar. "Fue lindísimo visitarla. Muchos recuerdos. Muchos rincones. Fuimos muy felices. Pero bueno… la vida sigue y el hogar por lo pronto está en Madrid", expresó el presentador, dando respuesta a sus seguidores, quienes con cierta ilusión esperaban que la familia estuviera de regreso en México de forma definitiva.



Su familia, la fortaleza de Jimena

Hace unos meses, Jimena Pérez 'La Choco' abrió su corazón en una sincera entrevista con Pati Chapoy, en la que a corazón abierto habló por primera vez de su diagnóstico de cáncer de mama, una enfermedad a la que le hizo frente lejos de su país natal y de gran parte de su familia. Algo que si bien, en parte fue difícil, también la ayudó a llevar su proceso con tranquilidad. “Estar lejos de aquí me ayudaba mucho, porque vivir en el anonimato, me daba más tranquilidad, me daba paz el hecho de seguir haciendo mi vida como si nada, lo compartí, además de con mi familia, con cinco amigas, nada más”, añadió.



Sin embargo, el amor de los suyos marcó la diferencia durante su tratamiento: “La mejor medicina es la familia, los amigos y tener una red de contención va a ser siempre mejor que cualquier quimioterapia, el amor, las risas, los abrazos, ayudan muchísimo y la actitud, no te voy a decir que no me rompí varias veces”. Sobre su estado de salud, 'La Choco' aseguró que, por el momento, está libre de la enfermedad y que continuará con chequeos de rutina: “Estoy bien, cáncer free, me estoy haciendo estudios, todo bien afortunadamente”.