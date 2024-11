Entre lágrimas, Paola Rojas recuerda los últimos días de Verónica Toussaint: 'La vi luchar'

Este mes se cumplirá medio año del sensible fallecimiento de la querida conductora Verónica Toussaint quien, a pesar de su partida, continúa muy presente en el corazón de sus seres queridos que honran su memoria a diario. Una de las personas más cercanas a la también actriz, antes de su muerte, fue su amiga y socia en el proyecto Somos Aliadas, Paola Rojas quien, hace unos días, recordó su espíritu inquebrantable. Durante la visita de la periodista al programa de Youtube de Paulina Greenham, M-Flow, se conmovió al hablar de la fortaleza que mostró Verónica en sus últimos días y de cómo sigue haciéndose presente a través de señales que la nueva conductora de Imagen Televisión atesora.

© @paolarojas La periodista se conmovió al recordar la fortaleza que mostró su amiga en sus últimos días.

Su aliada más especial

Mientras conversaban sobre el tema del envejecimiento, Paola Rojas reconoció que, el fallecimiento de su amiga, la hizo reflexionar sobre el paso del tiempo y lo importante que es abrazar todas las etapas: "Qué hermoso envejecer, porque hay dos caminos: envejecer o tener una muerte prematura. Entonces, agradece que tu camino es ese", explicó.

La periodista no puedo evitar conmoverse al recordar las ganas que tenía de vivir Verónica Toussaint quien, hasta en sus días más complicados, regaló felicidad a sus seres queridos: "Yo la vi luchar para estar viva, yo vi todo el amor que le puso, todos los médicos, terapeutas, todo lo que hizo esa mujer para ganarle días a la vida y, hoy, está en un lugar, supongo, muy hermoso, desde el cual me manda mensajes muy bonitos. Pero sí fue como un golpazo de realidad", admitió.

© IG @paolarojas Paola Rojas reveló que, a pesar de su partida, Verónica la sigue acompañando.

Las señales de su amiga

Paola recordó cómo Verónica fue una de las personas que la ayudó en uno de los momentos más complicados de su vida: "Todo lo que me vincula con Vero es mágico y es precioso. La conocí cuando estaba rota, yo venía de un tema familiar, personal, horrible, que fue muy público, así nos acercamos", dijo sobre el viaje a la costa Amalfitana que realizaron juntas, tras el comentado divorcio de Rojas.

Entre la lista de enseñanzas que le dejó a su amiga, destaca la forma en la que se sobreponía a los retos de la vida: "Cuando hablamos de resiliencia, ella me enseñó que, estando muy enferma, cuando su mamá y sus quereres le echaban ganas e intentaban hacerse los fuertes. El día que su mamá se quebró y le dijo: 'Yo también tengo miedo' y lloraron juntas, me dijo: 'Ese es el día que más cobijada me he sentido por mi mamá'. Entonces, siento que acompañamos mal a nuestros amores, hay que hablar desde la honestidad".

© IG @veronicatouss La periodista reveló que 'Somos aliada' fue el último proyecto que Verónica quiso hacer para su público.

Sin miedo a la muerte

Recordó también cómo guardó fuerzas para realizar el proyecto más especial de su vida, Somos aliadas, el podcast que lanzaron y que Paola mantiene en honor a su memoria: "Siempre teníamos este anhelo de trabajar juntas y, cuando ella ya estaba muy débil, pero quería seguir comunicando, tenía que ser muy selectiva con qué hacer con la poquita energía que tenía, entonces, empezamos a construir un programa juntas que se estrenó, justamente en los últimos meses de su vida".

Tras la partida de la conductora, Paola Rojas reveló que, en varias ocasiones, ha sentido que la sigue acompañando: "Está por abrirse una nueva oportunidad laboral, de la cual todavía no puedo hablar, y estoy convencida de que me la mandó Vero". Con la partida de su aliada más especial, la periodista cambió su percepción de la muerte: "Hace algunos años te diría que a la muerte (le tiene miedo), ya no. Tengo gente que ya pasó por ese proceso y que me ha dado señales tan hermosas que, hoy entiendo que no se acaba ahí. Sí quiero vivir más, pero desde el amor a la vida, no desde el miedo a la muerte, porque ya no le tengo miedo", exclamó.