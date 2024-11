Águeda López recuerda el consejo de un taxista que le cambió la vida por completo

Águeda López tiene a cuestas una exitosa carrera como modelo que la ha llevado a recorrer el mundo mientras desfila y posa con prendas y productos de marcas de lujo. Desde niña, la originaria de Córdoba, España, soñó con caminar en las pasarelas más reconocidas, y motivada viajó a Estados Unidos en busca de un futuro prometedor; sin embargo, esa gran meta estuvo a nada de no hacerse realidad de no haber sido por el consejo y los ánimos que un taxista le brindó en medio de una tarde en la que parecía que sus esfuerzos no valdrían la pena.

© IG: @danydigiacomo Águeda López y Daniela Di Giacomo

En una charla con Daniela Di Giacomo para el podcast Deja el Chou!, la esposa de Luis Fonsi recordó a detalle aquel día en el que sólo se había topado con negativas. "En esa agencia no me quisieron atender, me subo a un taxi y el taxista era colombiano. Me pongo yo a llorar", dijo.

Águeda pensó en lo que había hecho durante los últimos cinco años de su vida, en los que no había logrado dar el primer gran paso para su futuro como modelo. “Mi sueño siempre fue ser modelo, desde chiquita y en cinco años yo no hice nada por mí”, recordó sobre el sueño americano que tanto perseguía.

El conductor del taxi la miró y tan pronto entendió la frustración, le preguntó: “¿Bueno, qué le pasa?”, Y fue cuando le dijo una frase que se le quedaría para el resto de su vida. “Me dijo: ‘Señorita, en la vida hay que hacer la milla extra’”. A pesar de la sinceridad en sus palabras, Águeda no entendía bien a qué se refería, pero él agregó: “En la vida nadie merece más que nadie, a no ser que trabajes más que los demás”.

La frase la impactó de inmediato, motivándola para regresar a aquella agencia en la que no le habían querido abrir la puerta, todo a contrarreloj, pues debía regresar a España de no encontrar un trabajo que la anclara a Estados Unidos. “Le dije: ‘Vamos a dar la vuelta. Nos vamos a meter’. Así lo hice, y me senté en el sofá”.

Una vez más la situación parecía perdida, pues le comentaron que ya no la iban a atender. “Yo no hablaba mucho inglés, yo me hacía la tonta y yo pensé: aquí me quedo. Miré mi reloj, el vuelo a Madrid se me iba. Yo creo que a la señora le dio pena de mí, porque salió del despacho, me dio un traje de baño y me dijo que me lo pusiera y caminara”.

Aquella seguridad de Águeda no sólo le abrió las puertas en aquella agencia que la había rechazado en un principio; sino que logró demostrar su talento, cambiando su vida por completo.

“A los 20 minutos estaba en el piso de arriba, con un abogado de inmigración que me estaba ayudando con mi visa”, dijo ante la emoción de Daniela.

Una lección de por vida

Águeda entendió que para obtener resultados en su trabajo, debía poner todo su esfuerzo y tocar cada puerta dos veces, algo que la ha llevado muy lejos hasta hacer realidad el sueño que tenía de niña. Sobre esta experiencia, agregó: “La vida es muy rápida cuando tomas las decisiones que tienes que tomar. Y si te pones valiente, funciona así porque te recompensa”.

© Getty Images