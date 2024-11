James Van Der Beek, de 'Dawson's Creek', revela que padece cáncer de colon

A finales de los 90s, la serie juvenil Dawson's Creek marcó un antes y un después en toda una generación que creció al pendiente del drama de televisión. James Van Der Beek, fue el protagonista del programa que estuvo al aire de 1998 a 2003, arrancando suspiros entre los televidentes. Más de dos décadas después de su salto a la fama, el actor de 47 años tomó por sorpresa a sus fans luego de verse obligado a revelar a través de sus redes sociales que libra una batalla contra el cáncer de colon.

© Grosby Group Michelle Williams, Joshua Jackson, James Van Der Beek y Katie Holmes

"Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el increíble apoyo de mi familia", dijo en entrevista para People, en donde aseguro que tienen "motivos para el optimismo" y que, a pesar de todo, se siente bien.

Tras la publicación de su entrevista, el actor se dirigió de forma abierta a sus seguidores a través de las redes sociales, en donde ahondó sobre la batalla que ha librado desde hace unos meses, y cómo tuvo que apresurarse para compartir con el mundo esa parte de su vida privada.

"'Es cáncer...'. Cada año, aproximadamente dos mil millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy uno de ellos. No hay instrucciones sobre cómo anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello extensamente con la revista People en algún momento cercano... para crear conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser alterado temprano esta mañana cuando me informaron que un tabloide iba a salir con la noticia", explicó este domingo 3 de noviembre.

El también actor de What Would Diplo Do? y Don't Trust the B---- in Apartment 23 agregó: "He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y checando mi salud general con mayor concentración que nunca. Estoy en un buen lugar y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación, y les diré más cuando esté listo".

Las disculpas para sus seres queridos

Ante la premura por revelar su condición de salud, James se dirigió a sus familiares y amigos, quienes tampoco sabían sobre la batalla que ha estado librando. "Mis disculpas a todas las personas de mi vida a quienes había planeado decirles yo mismo. Nada sobre este proceso ha ocurrido en mi línea de tiempo preferida... Pero rodamos con ella, tomando cada sorpresa como una señal, apuntándonos hacia un destino mayor del que habríamos descubierto sin la intervención divina", expresó.

Sin más qué decir al momento, el actor que diera vida a Dawson Leery concluyó: "Por favor, sepan que mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y apoyo. Más información por venir".

Tras un matrimonio con Heather McComb que duró de 2003 a 2009, James actualmente está casado con Kimberly Van Der Beek, con quien el actor formó una familia junto a sus seis hijos Olivia, nacida en 2010; Joshua, en marzo de 2012; Annabel Leah, quien nació en enero de 2014; Emilia, de marzo de 2016; Gwendolyn, en junio de 2018; y Jeremiah, quien llegó al mundo en noviembre de 2021.