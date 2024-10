Sofía Rivera Torres cuenta cómo reaccionó la hija de Eduardo Videgaray a su embarazo

Después de hacer pública la dulce espera de su primer hijo en común, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray compartieron los detalles del embarazo durante su visita al programa De primera mano, donde dieron a conocer cómo se enteraron de que serían padres y dieron detalles de cómo reaccionó Andrea, la hija mayor del conductor quien, después de 17 años, debutará como hermana mayor. Más enamorados que nunca, la pareja visitó el foro del programa de Gustavo Adolfo Infante, a quien le contaron que ya saben el sexo del bebé; sin embargo, se guardarán la información hasta la siguiente semana que hagan el anuncio oficial.

© IG @sofiariveratorres Este fin de semana, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, anunciaron que están en la dulce espera de su primer hijo en común.

¡La hermana mayor!

Uno de los detalles más especiales que revelaron fue la reacción de Andrea, hija de Eduardo y a quien Sofía conoció cuando tenía sólo 10 años de edad: "Ya sabía ella desde que juntamos nuestras vidas, Sofía y yo, que ese era el plan. Ella estaba muy emocionada desde el principio y llevaba años diciendo: '¿Y mis hermanitos, cuándo?", dijo Videgaray.

Por su parte, Sofía Rivera Torres, contó que la joven está muy emocionada con la llegada del nuevo miembro de la familia: "Está feliz, fue la más conmovida, sus amigas estuvieron con ella en la revelación de género. Ella lleva 17 años siendo hija única y ya no es", confesó la conductora quien ha construido con la joven una relación propia de una madre e hija.

En ese sentido, Sofía reconoció que, a pesar de ser la primera vez que experimenta el estado de gestación, considera que ha ejercido la maternidad con Andrea: "Eso le dije a Edu, porque este de alguna forma es, para los dos, nuestro segundo hijo, yo siento que mi primera hija, mi primera niña, es su hija, pero esta es la primera vez que estoy embarazada y que me toca vivir esto. Me ha conmovido mucho lo rápido que se da la vida, cada vez que vamos a los ultrasonidos, prácticamente duplica el tamaño de una semana a otra", dijo.

Video relacionado

© IG @eduardovidegaray A pesar de que ya saben el sexo de su bebé, dieron a conocer que lo harán oficial la siguiente semana.

¿Niña o niño?

Aunque la pareja ya sabe qué está esperando, anunció que en uno días compartirán con sus seguidores la noticia. Si bien no revelaron el sexo de su bebé, sí contaron cómo fue la revelación: "Fue una cosas muy íntima, una cosa muy emotiva", dijo Sofía. Por su parte, Eduardo reconoció: "Cuando me dijo lo de la revelación del sexo le dije: '¿Eso para qué?, eso es una payasada, una cursilada', Sofía me dijo: 'Yo quiero'. Pero estuvo sensacional, casi lloramos todos".

A pesar de que no quisieron revelar el sexo de su bebé, Eduardo Videgaray podría haberlo hecho de manera accidental, cuando no desmintió a Gustavo Adolfo Infante, cuando le preguntó cómo se sentía su primogénita con su próxima "hermanita". Sofía adelantó que en el futuro les encantaría agrandar el clan: "Nuestro plan es tener una Videfamilia, no sólo un Videbaby", dijo.

"