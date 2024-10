¡Bebé en camino! Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray esperan a su primer hijo en común

A lo largo de su historia, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray han escrito distintos capítulos en los que su amor ha sido el hilo conductor. Y aunque por momentos parecía que lo conexión que tenían no sería suficiente para consolidar su relación, siempre estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que las cosas marcharan sobre ruedas, logrando consolidarse incluso como matrimonio. Prueba de ello es el especial momento por el que atraviesan en este momento, pues a poco más de un año de su boda religiosa, la actriz y el presentador han anunciado por todo lo alto que se convertirán en padres próximamente.

© IG @eduardovidegaray Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray están esperando a su primer bebé en común

Así lo han compartido los futuros papás a través de un emotivo video que publicaron en sus perfiles de Instagram, en el que con total ilusión gritaron a los cuatro vientos la buena nueva. “Hay algo que queremos comunicarles”, fue como Sofía hizo su primera intevención en el clip, mostrándose con un semblante serio y poco expresivo, lo mismo que su esposo, haciéndole creer a sus seguidores que su comunicado iría por otro lado. La pareja continuó: "Sabíamos que una relación como la nuestra implicaba muchos retos por diferentes motivos, por la diferencia de edades, por el contexto de vida de cada uno”, explicaba Sofía. “Hay muchísimo amor entre nosotros y lo conservaremos toda la vida pero esta etapa de luna de miel ya terminó”, agregó Eduardo.

El importante anuncio de Sofía y Eduardo View post on Instagram

Fue entonces que tanto Sofía y Eduardo dejaron la seriedad por un lado y con el corazón repleto de emociones dijeron: “Después de 6 años juntos, luego de meditarlo profundamente, hemos decidido de común acuerdo que como nuestro amor ha podido superar todos los retos, vamos a complicarnos la vida un poquito más… ¡vamos a ser papás!”, expresaron, mientras se ponían unas gorras que tenían bordadas las palabras Papá y Mamá.

Video Relacionado

Posteriormente, el video prosigue con algunas imágenes de su relación y videos del momento en el que ambos se enteran que se convertirán en papás, desde el instante en el que la prueba de embarazo casera dio positivo, hasta el primer ultrasonido. Instantes que sin duda quedarán grabados en su corazón para siempre y que atesorarán por el resto de sus vidas.

Lo que decía sobre la maternidad

El año pasado, Sofía Rivera Torres se convirtió en la protagonista de una de nuestras portadas digitales. En aquella ocasión, la intérprete se sinceró respecto a la forma en la que su relación con Andrea, la hija de Eduardo Videgaray, la sensibilizó en el tema de la maternidad, lo que la llevó a tomar la decisión de querer terner hijos con el presentador. “Sin duda (quiero ser mamá) y en gran parte es gracias a ‘Skwinkle’, me ha quitado el miedo, porque, la verdad, soy muy buena madrastra, entonces como que dije: ‘¡Mira, sí sirvo para esto! No lo hago tan mal, no le he arruinado la vida a nadie todavía, al revés, me dicen que la hice más bonita’. Entones, pues yo creo que sí valdría la pena traer a unos seres humanitos narizones al mundo, nada me entusiasma más”, reveló.