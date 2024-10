Malala Yousafzai y su esposo Asser Malik disfrutan de su visita por la Ciudad de México

Malala y su esposo se hicieron unas fotografías en el museo en el famoso e instagrameable muro en la casa de Frida Kahlo, en el cual se lee "México mi amor". El esposo de Malala estaba fascinado con unos changuitos de juguete que venden en las afueras de los puntos más turísticos de la ciudad.

"No has hecho esto correctamente si no has comprado este monito", se lee en las redes de Malik en referencia al curioso juguete que captó su atención; él lo compró en rosa, mientras que Malala en azul claro.