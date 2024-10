Revelan que Christian Nodal enfrenta problemas legales en Colombia

A unos meses de haberse convertido en hombre casado, Christian Nodal disfruta al máximo de su vida personal. Y en lo que respecta a su carrera, sigue acumulando éxitos, reivindicando su lugar dentro del regional mexicano. Sin embargo, se acaba de revelar que el joven cantante estaría enfrentando problemas legales en Colombia, ello debido a la cancelación de un concierto en 2022.

© Getty Images Christian Nodal estaría enfrentando una demanda en Colombia.

El equipo legal de la empresa Alive Productions emitió un comunicado en el que dio a conocer la situación en la que se encuentra envuelto el cantante mexicano, destacando que adeuda la cantidad de 2.5 millones de dólares por “incumplimientos y cambios de condiciones contractuales” relacionadas a una presentación programada para el 26 de marzo del 2022, en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Colombia.

En el texto se explica que, previo al momento previsto para el show, el mánager de Nodal hizo una llamada telefónica a medianoche para dar a conocer que no asistiría al lugar acordado “por supuestas fallas mecánicas en el avión”. Sin embargo, señala que “investigaciones posteriores revelaron que nunca hubo un plan de vuelo a Colombia, evidenciando que Nodal faltó a la verdad sobre la no asistencia al concierto”.

© Getty Images Se reveló que Nodal incumplió con un contrato por un show en Colombia en 2022.

La empresa acusa que tal cancelación generó el “descontento masivo entre más de 32,000 espectadores, dejando a Alive con la responsabilidad de asumir la devolución de entradas y los costos por daños en las instalaciones, incluyendo pantallas, puertas y baterías sanitarias. Estos incidentes resultaron en pérdidas económicas significativas y un daño considerable a la reputación de Alive en la industria del entretenimiento”, agregó.

El comunicado continúa explicando que, un día después del show cancelado, “Alive Productions y el artista Christian Nodal, junto a su padre el señor Jaime González y las empresas que representan al artista, firmaron un acuerdo de transacción en el que Nodal se comprometió a realizar la devolución de los dineros que se le pagaron por el show incumplido que hacía parte de su gira Forajido Tour. Así mismo se comprometieron a asumir todos los costos por daños y perjuicios y a la vez las devoluciones de boletería de dicho concierto”.

© Instagram @alivepro La empresa Alive Productions emprendió medidas legales contra Christian Nodal.

Nodal se había comprometido a pagar los gastos, pero no lo ha hecho

La empresa señaló que el compromiso del intérprete de Adiós Amor nunca se hizo efectivo. “Este compromiso fue incumplido por parte del artista y sus representantes, dejando a Alive con pérdidas económicas y reputacionales considerables, ya que sólo devolvieron los dineros pagados a Nodal, desconociendo los costos por daños, perjuicios y devoluciones de boletería”, expuso. “Este es el primero de una serie de incumplimientos presentados en las 27 fechas que Nodal fijó desarrollar con la empresa colombiana. Ahora, Alive continua con acciones legales que buscan cobrar la cifra adeudada y resarcir los daños causados a su imagen y reputación en el desarrollo de la relación contractual”, agrega el texto.

© Getty Images Nodal aún no se ha pronunciado de manera pública sobre el proceso en su contra.

También señaló que “después de más de dos años y de varios procesos legales, el pasado 15 de octubre en una práctica de pruebas anticipadas de interrogatorio de partes contra Christian Nodal y las empresas que lo representan, se determinó que el artista admite una deuda superior a US $2.5 millones”. No obstante, se señala que Nodal no se presentó en la cita, lo que fue justificado por su abogado como parte de su "estrategia legal".

La empresa, quien consideró la ausencia del artista en como “una falta de respeto hacia la justicia colombiana y el público del país”, expuso que el padre de Christian y su abogado “admitieron conocer las consecuencias y estar dispuestos afrontarlas”. Hasta el momento, Nodal no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta situación, y continúa promoviendo su nuevo sencillo La Bachatita.