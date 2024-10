Conmovida, Ana Bárbara recuerda a su hermana Marissa a 23 años de su partida

Hace poco más de dos décadas, Ana Bárbara enfrentó la dolorosa pérdida de su hermana, Marissa Ugalde, cuyo deceso ocurrió tras sufrir un accidente automovilístico a la edad de 26 años. La cantante ha hablado de lo difícil que ha resultado para ella asimilar su ausencia, considerando la misma como uno de los golpes más duros a los que se ha enfrentado. Como cada año, la intérprete no olvida honrar la memoria de Marissa, y una vez más lo ha hecho al hacer pública una emotiva dedicatoria a su hermana, a quien recuerda con cariño a través de las memoria y fotografías familiares que conserva de ella.

© Getty Images Ana Bárbara.

El homenaje a su hermana

Sensible, Ana Bárbara tomó sus redes sociales para reiterar el infinito amor que tiene por Marissa, un sentimiento que ha trascendido más allá de lo terrenal. A través de sus historias en Instagram, la cantante dedicó un emotivo video ilustrado con postales del álbum familiar, haciendo una especie de retrospectiva de los años en que siendo tan joven su hermana la cobijó con su compañía y amor, recuerdos que prevalecen en la memoria de la intérprete. Para Ana Bárbara, no hay mejor manera de honrar a su Marissa que dedicándole profundos mensajes, una historia la cual sus seguidores conocen gracias a sus relatos.

Para hacer más emotivo este detalle, Ana Bárbara escribió algunas palabras recordando el tiempo que ha pasado desde aquella tragedia que marcó un antes y un después en su vida. “23 años sin ti, mi querida Morena. Te amo siempre”, dijo la cantante en el clip que colocó en sus historias, mismo que llamó la atención de sus seguidores, siempre pendientes de lo que ocurre en el entorno personal de la también llamada Reina Grupera. La publicación además fue musicalizada con el tema titulado Para No Extrañarte Tanto.

© @anabarbaramusic Ana Bárbara recuerda a su hermana Marissa.

La trágica historia del deceso de Marissa

Años atrás, Ana Bárbara se sinceró sobre cómo ocurrió el deceso de su hermana, y de lo difícil que fue asimilar ese golpe familiar. La intérprete de temas como Bandido habló en entrevista con la periodista Mónica Castañeda, a quien compartió detalles de este episodio tan difícil. “Cuando mi mamá me dice: ‘Marissa’. Le digo, ‘¿Marissita?’. ‘No (me dice), Marissa, tu hermana. Marissa se mató’. Le digo: ‘No, por supuesto que no, mamá tranquilízate’, me dice: ‘Sí hija, Marissa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera, vengan despacito, porque no quiero perder otro hijo”, contó conmovida hasta las lágrimas.

© @anabarbaramusic Ana Bárbara

Ana Bárbara además compartió cómo ella y sus hermanos hicieron frente a ese dolor, mientras trataron de consolar a su madre. “Estábamos fracturados, devastados, pero queríamos ir a besar y abrazar a mi mamá y así nos fuimos los cuatro; Lula, Kelly, Antero y yo, nos íbamos dando la mano todo el camino y sin creer lo que estaba pasando”, añadió en esa conmovedora y reveladora charla, un tema que sin duda ha sido muy complicado de abordar para la cantante, siempre cercana a su público.