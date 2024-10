¿Se casará con Erik Rubín? Mónica Noguera rompe el silencio sobre el reciente rumor que la persigue

En días pasados, Mónica Noguera y Erik Rubín acapararon titulares luego de que se propagaran rumores de una posible boda entre ambos. Las versiones surgieron a raíz de los comentarios del conductor Coque Muñiz, quien hizo una broma al respecto durante su visita a un programa de televisión. Sin embargo, sus palabras fueron sacadas de contexto, así lo reveló Noguera durante una reciente charla en un programa de espectáculos, espacio en el que aclaró de una vez por todas las especulaciones y rechazó de manera tajante que eso sea verdad. De la misma manera, lo hizo Andrea Legarreta, ex de Rubín, que tomó lo dicho con humor.

Mónica Noguera no se casará con Erik

Amable como suele ser, Mónica explicó que asumió la situación con calma e hizo énfasis en el sentido del humor de su compañero. “Era una broma, le digo: ‘Ay, Coque, eso ya me lo dijeron hace un año, estás un poco atrasado’. Y justo en la entrevista con Marlene lo vuelve a mencionar, y ya. Todos nos reímos en el foro y hasta ahí quedó. No sabía que esto se iba a hacer nuevamente así de grande y entendí por qué, ¡por culpa de Coque! Fue una broma y nos reímos mucho, es una broma…”, dijo durante su plática con el programa televisivo De Primera Mano.

Mónica también lamentó las consecuencias que podrán tener este tipo de rumores, sobre todo por el especial afecto hacia la familia de Erik. “Si tú ves el programa… sabes que es una broma de Coque, pero cuando alguien saca algo de contexto, me extraña cómo la gente lo replica como si nuevamente fuera cierto: ‘Lo oímos, lo vimos’. Lo aclaramos hace un año. A mí me duele por la gente, fans de Erik, fans de Andrea, fans de las niñas… No quiero que la gente crea otra cosa…”, reiteró la presentadora.

Tiene gran estima por Andrea Legarreta

En ese espacio, Noguera también puso de frente las palabras de Andrea Legarreta, quien al igual que ella echó por tierra la veracidad de ese comentario que causó revuelo en los medios de comunicación. “Andrea ya lo dijo, es una broma. Yo quiero mucho a Andrea porque siempre saca la cara por la gente que quiere, ella es una mujer de una palabra contundente y ya ves, ella dijo: ‘No es y no es. Erik y yo tenemos muy bien hablado (Andrea y Erik), si alguien empezó a salir con alguien, ella lo sabe perfectamente. La acabo de ver hace dos semanas, ella ha tenido pérdidas muy fuertes desde lo de su mami y pues le ha costado mucho trabajo y la vi. Me gusta mucho su energía, su paz, lo que ella proyecta…”.

Noguera, nuevamente soltera

Más allá de las especulaciones, lo único cierto en este momento es que Mónica se encuentra soltera, tras haber terminado su relación sentimental de nueve años con el francés Julien Leoni. “No, (tengo a alguien en mi vida) terminé con mon amour (mi amor)… Después de nueve años terminamos, lo hablamos Julien y yo. Yo creo que la última vez nos habíamos dejado de ver cinco meses, ya es demasiado durante nueve años. Tampoco es justo ni para él ni para mí que queremos un poquito más de estabilidad…”.

A pregunta expresa de si se volvería a casar tan pronto volviera a encontrar el amor, Noguera fue clara. “No creo, en verdad nunca digas no porque tú nunca sabes en la vida. Sería mi tercera boda si me llego a casar. No creo porque no está en mis planes…”, dijo visiblemente tranquila, feliz de permanecer enfocada en sus proyectos profesionales y en su soltería.